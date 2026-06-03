Ansia da esame tra gli studenti: come riconoscerla e affrontarla

Con la fine dell’anno scolastico alle porte e l’avvicinarsi di esami, interrogazioni e prove decisive, cresce il livello di pressione emotiva tra studenti e famiglie. Tachicardia, insonnia, difficoltà di concentrazione e timore di deludere le aspettative sono sintomi sempre più diffusi di un’ansia che, se non gestita correttamente, può compromettere rendimento e benessere psicologico. Secondo gli esperti, il confine tra una fisiologica tensione e un vero blocco emotivo è sottile ma riconoscibile. Un metodo di studio efficace, adeguati ritmi di sonno e il sostegno equilibrato degli adulti possono fare la differenza nell’affrontare con serenità le sfide scolastiche.

Lo studio

L’anno scolastico si avvia alla conclusione, tra verifiche e interrogazioni di fine quadrimestre, esami e maturità, cresce il livello di stress tra studenti e famiglie. Tachicardia, insonnia, vuoti di memoria, paura di deludere, quella che spesso viene liquidata come “normale agitazione” può trasformarsi in una vera ansia da prestazione, capace di compromettere studio, concentrazione e benessere emotivo. Secondo Floriana Bitto, dottoressa in psicologia clinica ed esperta di apprendimento del Centro Studi Lambda, “un certo livello di tensione prima di un esame è fisiologico e può persino aiutare la performance, ma se eccessiva può ostacolare apprendimento e risultati. È importante, per genitori, insegnanti e studenti, riconoscere i segnali di questo sovraccarico emotivo, per correre ai ripari”.

Quando l’ansia diventa un ostacolo

L’ansia scolastica diventa problematica quando smette di motivare e inizia a bloccare. Succede quando lo studente dedica gran parte delle proprie energie mentali a controllare la paura del fallimento, il giudizio o i sintomi fisici legati allo stress. “Se impedisce di studiare con continuità, se durante l’esame si consegna la prova “in bianco”, nonostante una preparazione adeguata, oppure se dopo ogni prova si tende all’autosvalutazione e si prova paura crescente per gli esami successivi, siamo davanti a un circuito ansioso che va compreso e trattato”.

I segnali da non sottovalutare

I campanelli d’allarme non vanno cercati solo nel voto o nel rendimento, ma soprattutto nei cambiamenti di comportamento. Un primo segnale è l’evitamento: il ragazzo rimanda continuamente lo studio, dice di non sapere da dove iniziare, cambia attività di continuo, oppure evita del tutto di parlare dell’esame. Un secondo indicatore è l’ipercontrollo, accompagnato da studio compulsivo, con la sensazione di non essere mai abbastanza preparati. Vanno poi osservati i segnali emotivi e corporei: irritabilità marcata, pianto frequente, crisi d’ansia, mal di testa, mal di pancia, nausea, tachicardia, insonnia o risvegli notturni. Il corpo spesso comunica prima delle parole che il carico emotivo è diventato eccessivo. Un altro aspetto importante riguarda il linguaggio che il ragazzo usa verso sé stesso. Frasi come “non ce la farò mai”, “sono stupido”, “se va male è finita”, “deluderò tutti” indicano una lettura catastrofica delle prove di valutazione.

Ansia scolastica un problema sempre più diffuso

Secondo diverse ricerche internazionali, l’ansia scolastica è un fenomeno in crescita tra bambini e adolescenti: solo in Italia, ne soffre una percentuale compresa tra il 5 e il 28% di bambini e adolescenti. L’esperta spiega che “l’ansia scolastica nasce molto spesso dall’intreccio di fattori personali, familiari, scolastici e sociali. Molti ragazzi vivono il voto non come una semplice valutazione, ma come una misura del proprio valore personale. Quando accade questo, l’esame smette di essere una prova scolastica e diventa una minaccia emotiva”. L’ansia, inoltre, aumenta quando il ragazzo percepisce una sproporzione tra ciò che gli viene richiesto e le risorse che sente di avere per affrontarlo.

Il metodo di studio può ridurre l’ansia

“Uno degli aspetti meno considerati riguarda il legame tra organizzazione dello studio e gestione emotiva. Aumentare le ore sui libri non sempre aiuta: spesso è più utile cambiare il modo di studiare. Rileggere, sottolineare troppo o ripetere meccanicamente può dare una sensazione momentanea di sicurezza, ma spesso non garantisce un apprendimento stabile. Strategie come il recupero attivo, ovvero provare a richiamare i concetti assimilati senza guardare il testo, la distribuzione dello studio nel tempo e l’autoverifica sono molto più efficaci perché allenano proprio ciò che servirà durante l’esame: recuperare informazioni sotto pressione” prosegue la Dottoressa Bitto. Alcune strategie semplici ma efficaci: · dividere il programma in obiettivi piccoli e realistici; · usare il recupero attivo (provare a ricordare senza rileggere); · studiare in blocchi da 30-45 minuti con pause da 5-10 minuti che servano realmente a recuperare le energie; · utilizzare mappe mentali e parole chiave per organizzare i concetti; · evitare il “ripassone” notturno prima della prova.

Sonno e alimentazione da non sacrificare per lo studio

Nel rush finale molti studenti sacrificano sonno, pause e alimentazione pensando di recuperare tempo. In realtà, dal punto di vista cognitivo, accade spesso il contrario. “Dormire poco riduce attenzione, memoria e lucidità mentale. Il cervello consolida le informazioni proprio durante il sonno”. Anche saltare i pasti o abusare di caffeina può aumentare nervosismo, tachicardia e difficoltà di concentrazione. “Studiare fino a notte fonda dà l’impressione di fare di più, ma spesso porta all’esame con un cervello più stanco e vulnerabile all’ansia” spiega Bitto.

Il ruolo dei genitori: sostenere senza aumentare la pressione

“Spesso i genitori non vogliono mettere pressione, bensì motivare, proteggere, evitare che il figlio sprechi opportunità. Tuttavia, il modo in cui questa preoccupazione viene comunicata può fare la differenza tra sostegno e sovraccarico emotivo” precisa l’esperta. Il primo passaggio è separare chiaramente il valore del figlio dal risultato scolastico. Un genitore può sostenere molto di più spostando il focus dal controllo del risultato al controllo del processo. Invece di chiedere continuamente “quanto hai preso?”, “sei pronto?”, “hai finito tutto?”, è più utile chiedere: “come ti sei organizzato?”, “qual è la parte più difficile?”, “di cosa hai bisogno per lavorare meglio?”.

Ansia e scuola: una competenza che può insegnare molto

Imparare a gestire lo stress scolastico può trasformarsi in una competenza utile ben oltre gli esami. Autoregolazione, resilienza, gestione della pressione, pianificazione e capacità di affrontare l’errore sono abilità preziose anche nella vita adulta, universitaria e professionale. “Non significa soltanto eliminare la paura, ma insegnare ai ragazzi che possono affrontarla senza esserne definiti. Ed è una competenza che resterà con loro ben oltre la scuola”, conclude Floriana Bitto, dottoressa in psicologia clinica ed esperta di apprendimento del Centro Studi Lambda.

Fonte Ansa