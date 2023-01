Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli è morto un anno fa. Era stato ricoverato il 10 gennaio 2022 per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario, morendo il giorno dopo.

“Un anno fa l’Europa ha perso un leader, e noi tutti abbiamo perso un amico. David Sassoli non si è mai sottratto alle sfide, e durante tutta la sua presidenza ha guidato il Parlamento europeo con dignità, equilibrio, onestà”. Lo scrive in un intervento sulla Stampa la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola. “Si è battuto per proteggere i più vulnerabili – aggiunge – abbandonare l’indifferenza e per rendere questo mondo un posto migliore, più equo e più giusto. Diceva sempre che l’Europa non è un’entità astratta. L’Europa sono i suoi cittadini. Io voglio onorare il suo operato e fare tesoro della sua eredità, guidando l’Istituzione che ho l’onore di presiedere avendo sempre a cuore la dignità, i diritti e le libertà di tutti”.

“Un anno dopo, ci manca più che mai la tua intelligenza e la tua vitalità, caro David. Un anno fa, abbiamo salutato un orgoglioso europeo, un leader caloroso, diretto, autentico e stimolante. Caro David, la memoria del tuo pensiero e della tua azione vive in noi”. Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

