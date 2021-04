Anniversario costituzione della Polizia di Stato: il messaggio di Mattarella

“In quest’occasione vorrei esprimere il ringraziamento per quello che i cittadini avvertono per la Polizia di Stato: la fiducia e l’affidamento. Questi sentimenti si sono ulteriormente intensificati in questo periodo di emergenza sanitaria. La Polizia di Stato si è prodigata con impegno e abnegazione pagando un prezzo alto, 14 vittime e 10mila contagiati sono un prezzo particolarmente pesante”. E’ quanto ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha ricevuto al Quirinale il capo della Polizia e Direttore generale della pubblica sicurezza, Lamberto Giannini, e una rappresentanza di appartenenti alla Polizia di Stato, in occasione del 169esimo anniversario della costituzione della Polizia di Stato.

Le parole di Mattarella

“Il pensiero non va solo alle 14 vittime del virus ma a quanti hanno sacrificato la vita in servizio nella Polizia. Sono ben collocati nel ricordo del Corpo e della Repubblica. E’ questo un elemento che accresce ulteriormente riconoscenza da parte dei cittadini – ha detto Mattarella -. Tutto questo è stato raffigurato nel conferimento alla bandiera della Polizia della Medaglia d’oro al merito civile che sono lieto di aver disposto il 2 marzo. Esprime questo sentimento di apprezzamento e riconoscenza e anche questo incontro intende esprimere la riconoscenza della Repubblica alla Polizia di Stato“.

