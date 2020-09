Ancora esplosioni in Libano. Distrutto edificio ‘Hezbollah’

Un edificio identificato come appartenente al movimento sciita filo-iraniano Hezbollah è stato distrutto da una potente esplosione. La notizia è stata riferita dai media di Beirut citando fonti della sicurezza locale e testimoni oculari. Sono apparsi, sui social network e i siti Internet di notizie, foto e video dal luogo dell’esplosione. Al momento non ci sono conferme o smentite da parte di Hezbollah. Non sono note ancora le cause dell’esplosione che è avvenuta ad Ayn Qana, una località a 60 km nel sud-est di Beirut e fuori dall’area di responsabilità della missione Onu (Unifil).

Articolo in aggiornamento…

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]