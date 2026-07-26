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Anche i cammelli soffrono il caldo estremo: cresce l’allarme nel Corno d’Africa

Di Manuela Petrini
Foto di Simon da Pixabay

Il cambiamento climatico non risparmia nemmeno gli animali più adattati agli ambienti estremi. In diverse aree del Corno d’Africa, i cammelli – simbolo di resistenza al caldo e alla siccità – stanno pagando un prezzo sempre più alto alle temperature record e alla scarsità d’acqua. Studi scientifici, testimonianze di allevatori e dati veterinari raccontano una situazione preoccupante, con un aumento della mortalità e un peggioramento delle condizioni di salute delle mandrie.

Anche i cammelli soffrono il caldo estremo

I cammelli, da sempre considerati simbolo della resistenza al caldo e alla siccità, stanno subendo sempre più gli effetti delle temperature estreme che colpiscono diverse aree dell’Africa. A evidenziarlo è un servizio della Bbc, che raccoglie dati scientifici e testimonianze dirette di allevatori e veterinari.

Gli effetti del cambiamento climatico

Uno studio condotto nell’Etiopia meridionale, basato sulle osservazioni dei pastori, rileva che il cambiamento climatico e la crescente variabilità delle condizioni meteorologiche stanno compromettendo la salute degli animali. Secondo gli intervistati, il caldo e la siccità incidono negativamente sulla produttività delle mandrie e sulle capacità riproduttive dei cammelli.

La situazione in Somalia

Nel vicino territorio somalo il quadro appare ancora più preoccupante. Una ricerca pubblicata a giugno, basata sull’indagine demografica e sanitaria della Somalia del 2020, mostra che la mortalità dei cammelli causata dalla siccità ha interessato quasi il 46% delle 6.000 famiglie proprietarie coinvolte nello studio. Nella regione settentrionale di Sool, una delle più colpite, il tasso di mortalità ha raggiunto quasi il 73%.

Le testimonianze di pastori e veterinari

“Vedo i miei cammelli soffrire per il caldo estremo”, ha raccontato alla Bbc Ali Umer, pastore di Semera, nella regione etiope di Afar, tra le aree più calde e aride del pianeta. L’allevatore descrive la comparsa di vesciche sulle zampe, occhi costantemente lacrimanti e ustioni provocate dalla sabbia rovente. Anche i veterinari confermano il peggioramento della situazione. Hassan Nuya Guyo, veterinario della contea di Marsabit, nel Kenya nord-orientale al confine con l’Etiopia, riferisce un aumento dei casi di ipertermia, spesso accompagnata da infezioni multiple. Negli ultimi due anni, spiega, nella contea si è registrato un incremento superiore al 15% dei decessi dei cammelli attribuiti al caldo estremo.

Fonte Ansa
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