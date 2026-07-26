Anche i cammelli soffrono il caldo estremo: cresce l’allarme nel Corno d’Africa

Il cambiamento climatico non risparmia nemmeno gli animali più adattati agli ambienti estremi. In diverse aree del Corno d’Africa, i cammelli – simbolo di resistenza al caldo e alla siccità – stanno pagando un prezzo sempre più alto alle temperature record e alla scarsità d’acqua. Studi scientifici, testimonianze di allevatori e dati veterinari raccontano una situazione preoccupante, con un aumento della mortalità e un peggioramento delle condizioni di salute delle mandrie.

Anche i cammelli soffrono il caldo estremo

I cammelli, da sempre considerati simbolo della resistenza al caldo e alla siccità, stanno subendo sempre più gli effetti delle temperature estreme che colpiscono diverse aree dell’Africa. A evidenziarlo è un servizio della Bbc, che raccoglie dati scientifici e testimonianze dirette di allevatori e veterinari.

Gli effetti del cambiamento climatico

Uno studio condotto nell’Etiopia meridionale, basato sulle osservazioni dei pastori, rileva che il cambiamento climatico e la crescente variabilità delle condizioni meteorologiche stanno compromettendo la salute degli animali. Secondo gli intervistati, il caldo e la siccità incidono negativamente sulla produttività delle mandrie e sulle capacità riproduttive dei cammelli.

La situazione in Somalia

Nel vicino territorio somalo il quadro appare ancora più preoccupante. Una ricerca pubblicata a giugno, basata sull’indagine demografica e sanitaria della Somalia del 2020, mostra che la mortalità dei cammelli causata dalla siccità ha interessato quasi il 46% delle 6.000 famiglie proprietarie coinvolte nello studio. Nella regione settentrionale di Sool, una delle più colpite, il tasso di mortalità ha raggiunto quasi il 73%.

Le testimonianze di pastori e veterinari

“Vedo i miei cammelli soffrire per il caldo estremo”, ha raccontato alla Bbc Ali Umer, pastore di Semera, nella regione etiope di Afar, tra le aree più calde e aride del pianeta. L’allevatore descrive la comparsa di vesciche sulle zampe, occhi costantemente lacrimanti e ustioni provocate dalla sabbia rovente. Anche i veterinari confermano il peggioramento della situazione. Hassan Nuya Guyo, veterinario della contea di Marsabit, nel Kenya nord-orientale al confine con l’Etiopia, riferisce un aumento dei casi di ipertermia, spesso accompagnata da infezioni multiple. Negli ultimi due anni, spiega, nella contea si è registrato un incremento superiore al 15% dei decessi dei cammelli attribuiti al caldo estremo.