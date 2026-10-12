Amoris laetitia, “Accompagnare le famiglie e sostenere i giovani”

Un confronto sincero, aperto e inserito nelle sfide concrete della società contemporanea. Proseguono in Vaticano i lavori dell’inconro internazionale “A dieci anni di Amoris laetitia“, fortemente voluto da Papa Leone XIV per fare il punto sulla pastorale familiare e sul futuro del matrimonio. Queso pomeriggio n Sala Stampa si è tenuto un briefing con acuni partecipanti che hanno riflettuto sulla quinta giornata di lavori. L’incontro, aperto da una preghiera di solidarietà per le popolazioni colpite dal recente terremoto a Panama, ha visto al centro del dibattito l’universo giovanile, la crisi delle vocazioni nuziali e le fragilità sociali che condizionano le scelte di vita delle nuove generazioni. Come spiegato da padre Giacomo Costa, consultore della Segreteria generale del Sinodo, le sessioni di lavoro si stanno svolgendo in un clima sereno pur nella consapevolezza del momento di apprensione per la salute del Papa, dopo l’annuncio del suo imminente intervento chirurgico al polmone.

Amore, precarietà, futuro

Dall’ampia riflessione in aula è emerso come il desiderio di un amore duraturo e di una famiglia felice rimanga vivo tra i giovani, pur scontrandosi con paure profonde e ostacoli materiali estremamente stringenti. La precarietà lavorativa, il caro casa, i costi eccessivi delle nozze e i progetti migratori rappresentano barriere concrete che spesso rinviano o rendono persino difficile immaginare la scelta matrimoniale. Ampio spazio è stato dedicato anche all’analisi dei rapporti di coppia e delle dinamiche di genere. Sempre più giovani, infatti, esitano di fronte a modelli coniugali in cui percepiscono una carenza di uguaglianza, rispetto e reciprocità, oppure dove pesano immaturità affettiva e una scarsa condivisione delle responsabilità quotidiane. In questo contesto, anche la realtà della convivenza è stata analizzata senza pregiudizi ma con estrema chiarezza pastorale: pur non rappresentando una via di preparazione ideale al sacramento, la vita comune viene considerata un punto di partenza per un serio discernimento, dove la Chiesa è chiamata a incontrare le coppie per aiutarle a maturare la consapevolezza di un’alleanza pubblica, indissolubile e aperta alla vita.

Dopo il matrimonio

Rilevante si è rivelata anche la discussione sull’accompagnamento post-nozze. Dai gruppi di lavoro è emersa la fortissima esigenza di non abbandonare gli sposi dopo il giorno delle nozze, strutturando una pastorale di continuità flessibile negli orari parrocchiali e capace di valorizzare le coppie già sposate nell’affiancamento delle nuove famiglie, specialmente di fronte alla gestione dei figli o al dramma della loro assenza.