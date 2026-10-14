Amoris laetitia 10 anni dopo: famiglie, ascolto delle fragilità e laici protagionisti

Risposte nuove a domande nuove. È con uno sguardo lucido, attento alle repentine trasformazioni sociali e culturali del nostro tempo, che la Chiesa guarda oggi alle relazioni e alla vocazione matrimoniale. Questo il filo conduttore emerso nel corso del briefing svoltosi questa sera in Sala Stampa della Santa Sede a conclusione dell’evento “A dieci anni di Amoris Laetitia: annunciare il Vangelo con le famiglie oggi”, promosso in Vaticano dal 7 al 14 ottobre. Al centro delle riflessioni — confluite nel documento di sintesi intitolato “Insieme in un mondo che cambia” — vi è la necessità di aprire cammini concreti affinché la ricchezza dell’Esortazione apostolica possa guidare la missione della comunità ecclesiale.

Ascoltare prima di giudicare

Padre Giacomo Costa, consultore della Segreteria generale del Sinodo e responsabile della metodologia dell’incontro, ha sottolineato il clima di ascolto profondo che ha caratterizzato le giornate di lavoro: “È stato un lavoro intenso su questioni delicate riguardo alle quali rimangono sensibilità differenti, ma vissuto con il desiderio di voler ascoltare prima di giudicare. Si è trattato di cercare di camminare insieme affrontando temi come le separazioni, le nuove unioni, la malattia, la guerra, fino alle situazioni di violenza e abuso per le quali serve un intervento tempestivo”. Padre Costa ha evidenziato come spesso persista il timore di non essere accettati nella Chiesa e di quanto sia fondamentale la vicinanza: “C’è bisogno di lasciarsi interrogare dalle esperienze che le persone stanno vivendo”. Tra le tante proposte emerse, spicca quella di coinvolgere direttamente le famiglie nella formazione dei presbiteri e dei seminaristi, oltre che nell’itinerario formativo di coppie, giovani e operatori pastorali. I partecipanti rimangono ora in attesa del messaggio e delle parole conclusive di Papa Leone XIV, che ha voluto dedicare un tempo accurato alla lettura e allo studio dei documenti scaturiti dai lavori.

Accogliere le persone dove sono e guidarle a Gesù

Rinnovare l’entusiasmo pastorale è la priorità rimarcata da Mons. Charles Jude Scicluna, Arcivescovo metropolita di Malta e segretario aggiunto del Dicastero per la Dottrina della Fede: “Porto un impegno rinnovato che mira a mettere la famiglia al centro della missione pastorale della Chiesa. Amoris Laetitia ha motivato un invito al discernimento e a un cuore aperto per accogliere le persone dove sono e guidarle verso l’incontro con Gesù Salvatore. Dobbiamo accogliere questo documento con umiltà, dolcezza e in dialogo con le famiglie, ricordando che la famiglia non è soltanto la destinataria della pastorale, ma ha un ruolo profetico nella società e nell’umanità tutta”

Istituire il ministero del matrimonio e della famiglia

Il Cardinale Luis Gerardo Cabrera Herrera, Arcivescovo di Guayaquil (Ecuador), ha articolato la sua visione pastorale attorno a quattro pilastri fondamentali — preghiera, comunione, formazione e missione — paragonati alle strutture di un tempio e di una casa: “Bisogna formare laici, famiglie, sacerdoti e consacrati. Dobbiamo pensare a istituire il ministero del matrimonio e della famiglia, offrendo un accompagnamento chiaro basato sull’ascolto e sul discernimento per integrare pienamente le famiglie nella vita parrocchiale, affinché ne siano parti attive”

Una Chiesa che parla attraverso l’ascolto

Una prospettiva dal forte impatto simbolico ed ecclesiale è giunta dal teologo nigeriano Padre Stanislaus Chu Ilo, docente alla DePaul University di Chicago: “Stiamo vedendo i frutti di una Chiesa emergente, capace di parlare attraverso l’ascolto. Nella cultura africana le storie hanno un simbolismo molto potente e attorno ai nostri tavoli abbiamo condiviso racconti di vita, vedendo una rivelazione misteriosa della presenza di Dio anche nei momenti di sofferenza. Ritrovare la metafora della ‘Chiesa come Famiglia di Dio’ ci porta verso una Chiesa globale nella quale tutti hanno voce, imparando a convivere con la complessità anziché cercare soluzioni facili”.

Dalla Babele delle differenze alla bella Gerusalemme

Commovente e ricca di speranza la testimonianza dei coniugi brasiliani Solange Gregory Schila e Alisson Roberto Schila: “Torniamo a casa con un senso maggiore di appartenenza ecclesiale. Nonostante le nostre fragilità, grazie alle ricchezze del matrimonio possiamo portare qualcosa di prezioso alla Chiesa. All’inizio ci sentivamo smarriti in una sorta di Babele, ma a poco a poco, valorizzando le differenze, abbiamo costruito una bella Gerusalemme. Torneremo dai nostri tre figli e diremo loro che la famiglia è protagonista di un bellissimo film girato insieme alla Chiesa, dove l’Amore viene testimoniato ogni giorno”.

Mutuo apprendimento tra famiglie e comunità cristiane

Le conclusioni teologiche e metodologiche sono state di Mons. Philippe Bordeyne, preside del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II e coordinatore degli esperti: “Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a un’accelerazione dei cambiamenti che colpiscono il matrimonio e le relazioni affettive. Ma la fragilità fa parte della nostra magnifica umanità. Non si possono più trattare le questioni della pastorale familiare come prima: le famiglie sono soggetti attivi dell’evangelizzazione”. Mons. Bordeyne ha poi rimarcato l’importanza della Dottrina Sociale della Chiesa di fronte alle sfide delle migrazioni e dei cambiamenti climatici, con una riflessione sui giovani: “È cambiato il modo di vivere la famiglia e l’uso delle tecnologie, ma ciò che non cambia mai è il desiderio profondo di amare. È da questo desiderio che dobbiamo ripartire per proporre la bellezza del matrimonio cristiano”.