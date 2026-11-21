Un’aula Paolo VI gremita da oltre seimila giovani provenienti da tutte le diocesi del Lazio ha accolto stamani, sabato 21 novembre, Papa Leone XIV per la Giornata Mondiale della Gioventù regionale, tappa di avvicinamento verso il raduno mondiale di Seul 2027. Nel suo dialogo con i ragazzi, il Pontefice ha ricordato che “la fede cristiana è anzitutto un legame di amicizia con Gesù” e che la santità non è “l’ennesima aspettativa da soddisfare”, ma matura seguendo Cristo. Di fronte a un mondo competitivo in cui tutto diventa una sfida che logora, è proprio Lui – ha sottolineato il Papa – a offrire agli uomini un autentico modello di vita. Ad aprire l’incontro era stato monsignor Mauro Parmeggiani, vescovo di Tivoli e di Palestrina e delegato della Conferenza Episcopale Laziale per la Pastorale Giovanile, che ha esortato i presenti a riscoprire il coraggio: “Il coraggio di essere giovani senza vergognarvi dei vostri sogni; di scegliere il bene quando sembra più conveniente seguire altre strade; di costruire relazioni autentiche in un tempo in cui tutto rischia di diventare provvisorio; di essere testimoni di pace in un mondo attraversato da guerre e divisioni, e soprattutto il coraggio di non nascondere la vostra fede”.

Le testimonianze sul palco: l’amore, la missione e la vocazione

Il cuore della mattinata è stato scandito dalle storie di vita e di fede raccontate direttamente davanti al Santo Padre. A rompere il ghiaccio sono stati Ludovica e João, due giovani fidanzati che tra due settimane si sposeranno a Fatima. Nel loro intervento hanno ripercorso le difficoltà di una relazione vissuta a distanza, tra l’Italia e il Portogallo, e la riscoperta dei tempi di Dio rispetto alla fretta del mondo, ricordando in particolare l’emozione di una preghiera della croce vissuta insieme alla comunità di Taizé durante la Gmg. Spazio poi al racconto di Leonardo Coprescu, ventiquattrenne che ha ricevuto da poco il Battesimo: dopo aver vissuto a lungo lontano dalla fede, ha incontrato Cristo nell’adorazione eucaristica, scoprendosi amato e riconoscendosi finalmente figlio di Dio. Dalla diocesi di Anagni-Alatri è arrivata la testimonianza di Elisa Finocchio, trent’anni, che ha ripercorso le sue esperienze missionarie accanto ai bambini in una casa famiglia in Etiopia, poi nel nord della Thailandia e in Albania. “Non facevo nulla di straordinario, ma è attraverso le cose più semplici che ho capito la bellezza della missione”, ha spiegato, raccontando come oggi la missione significhi “diventare tempo per gli altri”, imparando ad ascoltare chi ci cammina accanto. Molto toccanti anche le parole di Andrea Cecconi, venticinquenne seminarista della diocesi di Tivoli e Palestrina, che durante la pandemia del Covid si è interrogato profondamente sul senso della propria esistenza: “Mettevo i piani di Dio davanti ai miei e sperimentavo una gioia immensa. Ho iniziato il seminario con il desiderio di trasmettere la gioia di Gesù risorto, perché Dio ha pensato per me una vita più bella di quella che avrei potuto sperare”. Sulla stessa lunghezza d’onda Giulia Baiocco, ventiquattrenne novizia delle Salesiane Oblate del Sacro Cuore, che dopo un campo vocazionale post-pandemia ha scelto di fare un “salto nel vuoto” lasciando ciò che la allontanava da Dio: “Sono passati cinque anni dall’inizio di questa avventura. Quando incontri l’Amore nulla può fermarti, perché l’amore è l’unica cosa che conta”.

Dalla guerra in Congo allo sguardo verso la Corea del Sud

Lo sguardo si è poi allargato alle ferite del mondo e all’orizzonte di Seul 2027. Il giovane congolese Yves, cresciuto nel dramma del conflitto tra le province del Nord e del Sud Kivu, ha testimoniato come la fede permetta di custodire la speranza anche dentro la guerra, continuando a sognare un futuro di pace, giustizia e dignità per la propria terra. Infine Yeolrin, giovane ragazza coreana, ha richiamato l’esempio dei martiri del suo Paese per ricordare che la speranza nata dall’amore di Cristo è sovrabbondante e chiede il coraggio di andare controcorrente: “A volte mi chiedo se valga la pena sprecare energie per gli altri, ma mi ritornano sempre le parole di Gesù: “Abbiate coraggio, io ho vinto il mondo”.

Le voci all’esterno dell’Aula Paolo VI

Al termine della giornata e dell’incontro-dialogo con il Papa, l’entusiasmo dei ragazzi ha invaso sia fuori l’Aula Paolo VI, sia il colonnato di piazza San Pietro. Tra i primi a raccontare a caldo la propria esperienza c’è un gruppo arrivato da Pisoniano (Roma), definito con orgoglio dai giovani stessi “il cuore verde del Lazio”. “Le testimonianze sono state efficaci perché si vedeva l’azione di Dio in ciascuno, in modi diversi ma sempre autentici”, spiegano, colpiti soprattutto dalle risposte del Pontefice e dal richiamo alla comunione con Gesù. C’è anche chi, particolarmente toccato dalla storia dei due fidanzati prossimi alle nozze (“un racconto semplice ma profondamente genuino”), rilancia l’impegno per il rientro a casa: “Viviamo in una parrocchia bellissima ma molto piccola, dove c’è tanto da fare. Dobbiamo rimboccarci le maniche e portare un cammino che aiuti tutti a camminare con il Signore”. Dalla costa laziale, invece, il gruppo della parrocchia di San Giacomo di Nettuno, partito all’alba in auto per raggiungere il Vaticano, racconta l’emozione di aver visto Papa Leone XIV così da vicino: “Ci ha colpito tantissimo la sua gentilezza e tutte le parole che ha rivolto ai ragazzi”. Anche per i giovani di Nettuno la testimonianza della coppia ha rappresentato uno spunto prezioso per la vocazione al matrimonio, mentre lo sguardo corre già alla Corea del Sud: “A Seul andiamo tutti!”, assicurano, riassumendo lo stato d’animo di questa giornata in tre parole: “Felicità, entusiasmo e speranza”.