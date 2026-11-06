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Alternative alla plastica: cresce l’export dei Paesi in via di sviluppo

L’Unctad fotografa la crescita del commercio di prodotti sostitutivi della plastica, ma resta limitata la quota di merci trasformate

Di redazione
Foto di Daniel Funes Fuentes su Unsplash

La transizione verso materiali alternativi alla plastica tradizionale rappresenta una sfida ambientale, ma anche un’opportunità economica per il commercio internazionale. Le esportazioni globali del settore sono in crescita e vedono un ruolo sempre più rilevante delle economie in via di sviluppo. Tuttavia, il passaggio dalla vendita di materie prime alla produzione di beni trasformati resta ancora incompleto. A evidenziarlo sono i dati diffusi dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad), che indicano margini di sviluppo per nuove filiere sostenibili.

Il commercio delle alternative alla plastica

Le esportazioni mondiali di prodotti alternativi alla plastica tradizionale hanno raggiunto 484 miliardi di dollari nel 2024, ma restano molto inferiori a 1.100 miliardi del commercio di materie plastiche. È quanto emerge dai dati della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad), pubblicati oggi. Le economie in via di sviluppo rappresentano il 42% delle esportazioni di sostituti non plastici, rispetto a circa un quarto nel 2005. Un progresso che, tuttavia, non si traduce ancora in una quota significativa di prodotti trasformati: nel 2024 le merci a valore aggiunto hanno rappresentato soltanto il 35% del commercio globale del settore, per un valore di 170 miliardi di dollari.

Le opportunità per le economie in via di sviluppo

Per l’Unctad, la diffusione di alternative sostenibili, sicure e accessibili alla plastica può contribuire a ridurre l’inquinamento e aprire nuove opportunità economiche per i Paesi in via di sviluppo. È il caso del Kenya, dove un progetto pilota sostenuto dal programma Smep ha trasformato 3.300 tonnellate di foglie di ananas, precedentemente bruciate, in oltre 100 tonnellate di fibre destinate alla produzione tessile. Per consolidare queste opportunità servono investimenti, tecnologie, innovazione, infrastrutture e politiche commerciali adeguate. La sfida, sottolinea l’organizzazione, è superare l’esportazione di materie prime e rafforzare le filiere produttive locali, affinché una quota maggiore del valore economico resti nei Paesi produttori.

Fonte Agensir

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