Allerta meteo dalla Protezione Civile per il Centro Nord

Forti temporali e rischio idrogeologico alto sono segnalati dal bollettino giornaliero per il fine settimana in corso

Mentre la Sicilia è ancora flagellata dagli incendi, la Protezione civile segnala allerta rossa in Lombardia per rischio idrogeologico a causa di forti temporali. Lo indica la nota giornaliera.

Dalla serata di oggi l’avviso prevede precipitazioni intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dalle prime ore di domani in estensione fino ad Emilia-Romagna, Liguria e Toscana centro-settentrionale.

Sempre domenica attesi inoltre venti da forti a burrasca su Liguria, Toscana, Marche, sui settori appenninici di Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e localmente sulla Puglia settentrionale. Mareggiate lungo le coste di Liguria e Toscana.

Valutata per oggi e domani allerta rossa sulle Prealpi occidentali in Lombardia, allerta arancione, sempre per oggi e domani, su gran parte della Lombardia, allerta gialla, per la giornata di domani su gran parte delle regioni settentrionali e sulla Toscana.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.