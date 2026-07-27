Allarme violenza tra i giovani: coinvolti oltre quattro adolescenti su dieci

La violenza tra adolescenti continua a rappresentare un fenomeno diffuso e complesso, che coinvolge una parte significativa delle nuove generazioni. I dati di Espad Italia, la ricerca coordinata dal Cnr-Ifc sugli stili di vita e i comportamenti a rischio degli studenti, mostrano una realtà in cui episodi di violenza fisica, risse e danneggiamenti convivono con forme più gravi di aggressione. Particolarmente preoccupante è l’aumento di minacce con armi e violenze contro gli insegnanti, mentre cresce anche la diffusione di video che documentano episodi violenti. Le difficoltà nelle relazioni familiari, scolastiche e tra coetanei emergono come fattori strettamente associati al fenomeno.

Il dato

La violenza giovanile coinvolge oltre quattro adolescenti su dieci: nel 2025, il 43,4% degli studenti tra 15 e 19 anni, che equivale a più di un milione di ragazzi, riferisce di averla compiuta o subita almeno una volta, e il 14,2% (oltre 350mila) segnala due o più episodi. Lo indicano i dati diffusi dall’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche relativi a Espad Italia (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs), la ricerca che analizza periodicamente gli stili di vita e i comportamenti a rischio degli adolescenti. La partecipazione a risse resta il comportamento più diffuso, anche se in calo rispetto alla rilevazione del 2018: la prevalenza scende dal 43,1% al 38,3%. Seguono le risse di gruppo (11,9%), il danneggiamento di beni (5,9%) e le ferite abbastanza gravi da necessitare cure mediche (5%).

I comportamenti più gravi

Dal 2018 al 2025 triplicano, invece, comportamenti più gravi, come le minacce con un’arma (passano dall’1,4% al 3,5%) e le violenze contro un’insegnante (dall’1,2% al 3,6%). Il divario di genere è netto: la prevalenza di comportamenti violenti tra i ragazzi è del 49,8%, contro quella del 37,2% che si registra tra le ragazze. Nel corso dei 12 mesi precedenti la rilevazione, 332mila studenti hanno assistito a una scena di violenza filmata con un cellulare (11,8%), o l’hanno filmata in prima persona (3,8%). Questo valore è più che raddoppiato rispetto a quello del 2018, che si fermava complessivamente al 6%. La violenza offline resta, tuttavia, più diffusa di quella online: solo il 29,9% dei ragazzi (contro il 43,4%) riferisce di aver praticato cyberbullismo nell’anno precedente.

Le difficoltà nelle relazioni interpersonali

I comportamenti violenti si accompagnano spesso a difficoltà nelle relazioni interpersonali. Per chi ha rapporti conflittuali con gli insegnanti la prevalenza sale al 48,1%, rispetto al 19,5% di chi non riferisce tale problema. Lo stesso avviene in caso di relazioni difficili con i genitori (43,1% contro 21,2%), con gli amici (48% contro 24%) e in chi afferma di subire atti di bullismo online (58,3%). Invece, essere soddisfatti del rapporto con i genitori, avere genitori informati su dove e con chi si trascorre il sabato sera e leggere libri senza obbligo sono fattori che si accompagnano a livelli più bassi di violenza, anche se si tratta di associazioni che non evidenziano un rapporto diretto di causa-effetto.

Le dichiarazioni

“La violenza tra pari non è un fatto episodico, attraversa la quotidianità di una quota ampia di adolescenti”, afferma Sabrina Molinaro, dirigente di ricerca Cnr-Ifc e responsabile di Espad Italia. “Preoccupano gli indicatori più gravi in crescita come l’uso di armi, le aggressioni agli insegnanti, ben sopra i livelli pre-pandemici, e la progressiva normalizzazione della violenza come contenuto da guardare e condividere. I dati dicono anche dove intervenire: la violenza si concentra dove le relazioni si incrinano, a scuola come in famiglia. La risposta – continua Molinaro – deve essere strutturale: competenze emotive, educazione digitale e un lavoro costante sulle dinamiche di gruppo, mettendo in rete scuola, famiglie e servizi territoriali”.

Fonte Ansa