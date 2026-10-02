Allarme Fao: aumenta il costo del cibo tra tensioni geopolitiche e cambiamenti climatici

I prezzi mondiali delle materie prime alimentari tornano a crescere, in un quadro condizionato dalle tensioni sulle principali rotte commerciali e dalle preoccupazioni legate al clima. A settembre l’indice della Fao è aumentato dell’1,5% rispetto ad agosto e del 5,8% su base annua. Particolarmente marcato il rialzo dei cereali e dello zucchero, mentre carne e lattiero-caseari registrano lievi flessioni. Le nuove previsioni indicano inoltre una produzione cerealicola mondiale in calo nel 2026.

Il dato

Prezzi mondiali delle materie prime alimentari in aumento dell’1,5% a settembre rispetto ad agosto, spinti dalle preoccupazioni meteorologiche e dalle interruzioni dei trasporti. Lo fa sapere la Fao, segnalando che in un anno i listini sono cresciuti del 5,8%. “Perturbazioni nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero, unite agli shock climatici, esercitano pressione su energia, trasporti e materie prime alimentari essenziali – dichiara il capo economista della Fao, Maximo Torero – se queste pressioni persistono si ripercuoteranno presto sui prezzi dei generi alimentari al consumo, specialmente nei Paesi dipendenti dall’importazione di cibo ed energia”. L’Indice dei prezzi dei cereali è aumentato del 5,1% rispetto ad agosto, attestandosi su una media superiore del 17,2% rispetto al livello di settembre 2025; ad incidere in particolare le perturbazioni nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero. I listini del grano segnano +6,3%, del mais +5,6%, del riso +1,4%. Per gli oli vegetali la crescita è dello 0,9% rispetto ad agosto. A calare dell’1,1% sono i listini della carne suina e di pollame, come anche dei prodotti lattiero-caseari dello 0,1%. Sale poi l’Indice dello zucchero del 6,1% rispetto ad agosto, spinto dalle aspettative di una contrazione delle forniture globali di zucchero nella stagione 2026/27.

Le previsioni

Quanto alle previsioni 2026 della produzione mondiale di cereali scendono del 2,1% rispetto al 2025, attestandosi comunque il secondo raccolto più abbondante mai registrato dopo quello dello scorso anno. Le scorte di cereali alla fine della stagione 2027 rimarranno invariate rispetto ai livelli di apertura, mentre a diminuire del 3,5% sarà il commercio rispetto al livello record del 2025/26. Le esportazioni di grano e mais probabilmente caleranno più del previsto per le restrizioni alle rotte marittime del Mar Nero e dell’insufficienza di capacità di trasporto alternative.

Fonte Ansa