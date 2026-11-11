Allarme bomba nelle scuole, evacuazioni nelle Marche e a Viterbo

Una serie di mail con minacce di ordigni ha fatto scattare evacuazioni precauzionali e controlli in diverse scuole italiane. Nelle Marche e a Viterbo le autorità sono impegnate nelle verifiche, mentre le amministrazioni invitano a seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Allarme bomba nelle scuole delle Marche

Anche nelle Marche diverse scuole, in varie province, sono state evacuate cautelativamente dopo un allarme bomba annunciato da una mail pervenuta a numerosi istituti scolastici in tutta Italia, e per il quale è in corso un monitoraggio da parte di Prefetture, dai Carabinieri e dalla Polizia.

Evacuazioni e controlli da Ancona a Montalto delle Marche

Ad Ancona evacuato il Liceo Savoia e a Fabriano l’Iis Morea Vivarelli e il Comprensivo Aldo Moro. A San Benedetto del Tronto evacuazioni e controlli in istituti tra cui il Liceo Leopardi, l’Ipsia e le scuole medie “Sacconi” e “Cappella”; le verifiche avrebbero dato esito negativo e in uno degli istituti gli studenti sarebbe stati fatti rientrare. A Montalto delle Marche evacuato l’omnicomprensivo Rotella-Montalto.

Studenti fuori dagli istituti a Fano e Pesaro

A Fano studenti fatti uscire cautelativamente dal Liceo scientifico Torelli e dal Polo 3 mentre a Pesaro evacuato il Campus scolastico.

A Viterbo sette istituti hanno ricevuto le mail

Anche Viterbo nel mirino degli hacker che questa mattina hanno diffuso in molte scuole italiane un allarme bomba. Nel solo capoluogo sono sette gli istituti scolastici, dalle primarie alle superiori, che hanno ricevuto mail in cui si annunciava la presenza di ordigni.

Le verifiche e l’invito del Comune alla calma

Le forze dell’ordine hanno ordinato l’evacuazione degli istituti che, al momento, sono sottoposti al controllo da parte del personale specializzato di carabinieri e polizia. In mattinata il Comune ha diffuso una nota. “A seguito della segnalazione di allarme bomba pervenuta a livello nazionale e riguardante gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, si comunica che a Viterbo le evacuazioni sono state effettuate in piena sicurezza. Dalle prime notizie sembrerebbe un attacco hacker alle scuole diffuso su tutto il territorio nazionale. Sono attualmente in corso le operazioni di verifica e bonifica da parte delle autorità competenti. II Comune invita la cittadinanza a mantenere la calma e a seguire esclusivamente gli aggiornamenti diffusi attraverso i canali ufficiali istituzionali e delle Forze dell’ordine”.

Fonte: Ansa