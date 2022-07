Algeri: Draghi al Vertice italo-algerino incontra il Presidente Tebboune

Il premier Mario Draghi è oggi ad Algeri per il IV vertice italo-algerino. Il viaggio, che sarebbe dovuto durare due giorni, è stato ridotto per la crisi di governo

Il premier Mario Draghi è oggi ad Algeri per il IV vertice italo-algerino. L’incontro, che sarebbe dovuto durare due giorni, è stato ridotto ad uno per la crisi politica che impone a Draghi di rientrare rapidamente in vista delle comunicazioni alle Camere dopo che il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha respinto le sue dimissioni. In Algeria tema cruciale sarà il gas, l’emergenza grano per l’invasione russa e la questione migranti.

Di seguito i dettagli del programma (orario locale):

Ore 10.25 – Deposizione di una corona di fiori al Monumento del Martire.

Ore 11.10 – Arrivo al Palazzo presidenziale “El Mouradia” e incontro con il Presidente della Repubblica algerina democratica e popolare, Abdelmadjid Tebboune. Contestualmente avranno luogo i colloqui tra i ministri italiani membri della delegazione ufficiale e i rispettivi ministri algerini.

Ore 12.00 – Sessione plenaria del IV Vertice intergovernativo italo-algerino.

Co-presiede il Presidente del Consiglio Draghi; partecipano il ministro degli Esteri Di Maio, dell’Interno Lamorgese, della Giustizia Cartabia, della Transizione ecologica Cingolani, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Giovannini, per le Pari opportunità e la Famiglia Bonetti.

Ore 13.00 – Cerimonia di adozione delle dichiarazioni finali del Vertice e firma di accordi.

A seguire il Presidente Draghi e il Presidente Tebboune rilasceranno dichiarazioni congiunte alla stampa.

Ore 14.00 circa – Pranzo con il Presidente Tebboune presso la Residenza di Stato del Presidente.

Ore 15.30 circa – Inaugurazione del Business Forum al Centro Internazionale di Conferenze (CIC). Intervento di apertura del Presidente del Consiglio.

Rientro a Roma in serata

