Al via la stagione dei saldi estivi: le date di partenza delle Regioni

Inizia da oggi la stagione dei saldi estivi. Capofila è la Sicilia, dove si inizia oggi, mentre dal 3 luglio si aggiungeranno quasi tutte le altre regioni del Belpaese. Ultime a partire la Puglia, il 24 luglio, e la Basilicata, il 2 agosto.

Le stime

Secondo le ultime stime prodotte dall’Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 17 euro – pari a 174 euro pro capite – per un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro. I consumatori del Codacons prevedono percentuali di sconto “da subito altissime” e vendite in crescita del 15-20% rispetto allo scorso anno, ma “al di sotto dei valori pre-Covid”.

Le regole per acquistare in sicurezza

Come riporta l’Ansa, esistono delle regole per poter fare gli acquisti in sicurezza. L’Agenzia Nazionale di Stampa suggerisce un decalogo:

Cambi: a discrezione del commerciante, ma scatta l’obbligo se il capo è danneggiato o non conforme Prova dei capi: non c’è obbligo Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate Prodotti in vendita: i capi in saldo hanno carattere stagionale Indicazione del prezzo: quello originale, lo sconto e il prezzo finale Rispetto delle distanze Disinfezione delle mani Mascherine Modifiche sartoriali: sono a carico del cliente. Numero massimo di clienti in store: con esposizione in vetrina di un cartello con il numero massimo

