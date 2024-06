Al via il G7: i temi della prima sessione

Prende il via fino a sabato 15 il G7 in Puglia a presidenza italiana. La premier Giorgia Meloni ha accolto i leader delle Nazioni più ricche del mondo. Oltre a diversi invitati speciali: venerdì è atteso Papa Francesco. I lavori del G7 si aprono con la prima sessione dedicata all’Africa, al clima e allo sviluppo.

G7, la prima sessione è dedicata all’Africa, al clima e allo sviluppo

I lavori del G7 si apriranno con una sessione dedicata all’Africa, al clima e allo sviluppo sotto la presidenza italiana di Giorgia Meloni in Puglia. La prima sessione è in programma alle 11.15 dopo gli arrivi dei leader e la tradizionale foto di famiglia. I lavori proseguiranno fino a sabato 15 giugno per concludersi con la conferenza stampa finale.

Tutti i temi della tre giorni del G7

Il programma prevede in tutto 6 sessioni di lavoro su: “Africa, cambiamento climatico e sviluppo”, “Medio Oriente”, “Ucraina”, “Migrazioni”, “Indo-Pacifico e sicurezza economica” e la sessione outreach su “Intelligenza Artificiale, Energia, Africa/Mediterraneo”, con i rappresentanti delle Nazioni e delle Organizzazioni internazionali invitate e a cui prenderà parte anche Sua Santità Papa Francesco.

Il Regno Unito annuncerà aiuti per 309 milioni di dollari

Il primo ministro britannico Rishi Sunak annuncerà nuovi aiuti all’Ucraina in occasione del vertice dei leader del G7. Ne dà notizia l’agenzia Interfax. “Al vertice, il Primo Ministro annuncerà fino a 242 milioni di sterline di assistenza bilaterale all’Ucraina per soddisfare le urgenti esigenze umanitarie, energetiche e di stabilizzazione”, si legge in una dichiarazione sul sito web del governo britannico. Va notato che durante il vertice la priorità per il primo ministro britannico sarà quella di lavorare con i partner per “concordare un modo per utilizzare i beni russi congelati per sostenere l’Ucraina”. Come ha chiarito il governo britannico, il valore degli asset situati nelle giurisdizioni del G7 è di 285 miliardi di dollari.

Fonte: Ansa