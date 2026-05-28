Airoma: “Livatino, un modello per tutti i magistrati”

“Col suo impegno incrollabile per la giustizia, ha testimoniato che la legalità non è un insieme di norme, ma uno stile di vita, e quindi un possibile cammino di santità”. Così Papa Leone XIV ha parlato del Beato Rosario Livatino, il “giudice ragazzino” assassinato a soli 38 anni nel 1990. I vescovi italiani, riuniti in Assemblea generale, hanno approvato all’unanimità la richiesta di elevare Livatino a patrono dei magistrati italiani, decisione che spetta ora al competente Dicastero vaticano. Il giudice siciliano è un modello per tutti i togati, spiega a Interris.it il vicepresidente del Centro Studi Livatino Domenico Airoma, raggiunto per un commento. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, co-autore insieme ad Alfredo Mantovano e Mauro Ronco del libro “Un giudice come Dio comanda. Livatino, la toga e il martirio”.

L’intervista

Vicepresidente, come accogliete il parere favore dei vescovi alla richiesta di elevare Livatino a patrono dei magistrati?

“Con grande gioia e gratitudine. Il Centro studi ha dato un’importante collaborazione al Comitato costituito per questa iniziativa, raccogliendo le firme di tanti magistrati, credenti e non. L’elezione di Livatino a Patrono dei magistrati sarebbe una bella notizia per tutti, a prescindere dalla fede”.

Quale sarebbe il suo significato?

“Il giudice Livatino è avvertito come un modello da tutti perché testimonia la dimensione verticale del rendere giustizia, come abbiamo ricordato in tante occasione quali la Santa Messa in Corte di Cassazione per il 33esimo anniversario del suo martirio. Per il credente questa verticalità risiede nel fatto che la giustizia, in qualche modo, rende conto a Dio. Per chi non crede la prospettiva è quella del bene comune”.

Qual è, secondo lei, uno degli aspetti che caratterizzava al figura del giudice Livatino?

“Ha testimoniato forse la principale virtù che deve avere un magistrato: l’umiltà. Non bisogna avere la presunzione di sapere già tutto, la verità è frutto di una ricerca ardua, costante, quotidiana, l’unica strada che può arrivare al risultato”.

Un altro era sua considerazione del ruolo del giudice, che oltretutto non deve sottostare a interessi di parte. Lui stesso appuntava la sigla STD, “Sub Tutela Dei”…

“Il giudice deve essere libero da ogni condizionamento e pressione non solo di tipo ambientale o criminale, ma anche ideologico. La sua figura deve essere indipendente e deve apparire tale, anche nella sfera privata”.

In cosa è ancora oggi attuale Livatino?

“E’ sempre andato al fondamento delle norme, alla radice del diritto, mentre spesso oggi rimaniamo spesso in superficie, accontentandoci di una dimensione positivistica della giustizia. La materia è qualcosa di molto più serio e lui lo ha dimostrato cercando di andare al fondo dei problemi”.

La sua figura e il suo monito a “essere credibili” come ispirano la vostra attività?

“Ci guida proprio il suo appello alla credibilità. Oggi tutti parlano di coerenza, di coniugare il comportamento con i principi, ed è una cosa importante ma molto spesso solo soggettiva. La credibilità attribuisce invece alla coerenza una connotazione di oggettività: vieni riconosciuto coerente perché credibile”.