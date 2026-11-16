Informazioni affidabili e processi trasparenti insieme ai consumi energetici e all’impronta ambientale. A Cop 31 l’Iniziativa globale per l’integrità dell’informazione sui cambiamenti climatici, co-presieduta da Onu, Unesco e Brasile ha posto l’attenzione partecipanti alla conferenza su clima in corso in Turchia sui possibili rischi dovuti alla diffusione di contenuti generati dall’intelligenza artificiale e ha chiesto alle aziende di rendere pubblici gli effetti dei propri sistemi sull’affidabilità delle informazioni climatiche, mentre agli Stati di inserire la tutela dell’integrità dell’informazione nelle strategie nazionali sull’intelligenza artificiale e nei piani climatici.

Contenuti fatti con l’IA attendibili

Garantire informazioni attendibili sui cambiamenti climatici attraverso l’intelligenza artificiale e rendere trasparente l’impatto ambientale delle nuove tecnologie. È l’obiettivo delle nuove linee di indirizzo presentate ieri alla Conferenza delle Nazioni Unite sul clima Cop31, in corso ad Antalya, in Turchia. Le “Priorità d’azione sull’integrità delle informazioni relative all’intelligenza artificiale e al clima” sono state lanciate dall’Iniziativa globale per l’integrità dell’informazione sui cambiamenti climatici, co-presieduta da Onu, Unesco e Brasile. Il documento richiama i rischi legati alla diffusione di contenuti generati dall’intelligenza artificiale, non sempre fondati su dati scientifici, soprattutto durante le emergenze climatiche, quando immagini e video falsi possono circolare più rapidamente degli avvisi ufficiali.

Le raccomandazioni

Le raccomandazioni chiedono alle aziende tecnologiche di valutare e rendere pubblici gli effetti dei propri sistemi sull’affidabilità delle informazioni climatiche, oltre a dichiarare i consumi energetici e l’impronta ambientale in termini di emissioni, acqua e consumo di suolo. Agli Stati viene invece chiesto di integrare la tutela dell’integrità dell’informazione nelle strategie nazionali sull’intelligenza artificiale e nei piani climatici. Presentata anche la Carta per l’integrità delle informazioni climatiche nella pubblicità, che punta a contrastare la diffusione e la monetizzazione della disinformazione. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato con la Dichiarazione di Belém dello scorso anno.

Fonte Agensir