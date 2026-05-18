AI e ambiente, nasce l’Osservatorio PATH: “un’alleanza tra Chiesa, scienza e tech per salvare il pianeta”

La transizione digitale non è un’entità astratta: consuma energia, occupa spazio fisico e rischia di amplificare le disuguaglianze globali. Per governare questo impatto e gettare un ponte tra etica cristiana, rigore scientifico e innovazione tecnologica, è stato presentato l’Osservatorio sul contributo all’ambiente delle tecnologie digitali. Promosso dal Consiglio di Alti Studi della Pontificia Accademia di Teologia (PATH), l’organismo si propone come una “sentinella” critica. L’obiettivo è chiaro: evitare che la rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale si trasformi in un regolamento freddo e manipolabile dai colossi del web, orientandola invece verso la custodia del creato e la giustizia sociale.

Verso una nuova antropologia

A tracciare la linea della PATH è il suo presidente, Mons. Antonio Staglianò, che lancia un monito chiaro al mondo della tecnologia: “Dare vita a un codice etico per l’IA o per il digitale non è sufficiente. Un’etica slegata da una visione profonda dell’uomo rischia di diventare un regolamento freddo, facilmente manipolabile o sfruttabile a piacimento dai giganti del web”. Secondo lo stesso Staglianò, l’Osservatorio “segna il ritorno della teologia nello spazio pubblico come campo critico. Non sarà un club per soli teologi, ma un laboratorio multidisciplinare volto a realizzare «una società dell’amore capace di rigenerare i nostri corpi”. Una visione condivisa da padre Marco Salvati, prelato segretario della PATH e presidente dell’Osservatorio, che ha richiamato il Magistero ecclesiale: “La nostra Accademia vuole fungere da sentinella che scruta, se necessario denuncia, e propone impegni concreti per la Chiesa e per il mondo”.

Il peso fisico del digitale

Il cuore operativo dell’Osservatorio poggerà su dati scientifici misurabili. In prima linea c’è Maria Siclari, presidente del Consiglio di Alti Studi della PATH e direttore generale dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Siclari ha acceso i riflettori sulla necessità di una governance rigorosa, ricordando che il mondo virtuale ha un’impronta ecologica drammaticamente reale: “I data center occupano spazio fisico, con una domanda di risorse sempre crescente. Monitorare l’ambiente significa monitorare la nostra ‘casa comune’. Questo cammino tra scienza e pensiero etico serve a rendere la transizione digitale compatibile con quella ecologica, garantendo la salute e la sicurezza delle generazioni future”.

Sostenibilità nativa

Che la tecnologia non sia neutrale è un dato di fatto anche per i grandi attori industriali. Maria Vittoria Trussoni, di NTT DATA – uno dei più importanti fornitori mondiali di intelligenza artificiale e infrastrutture digitali, ha spiegato che la vera sfida sta nella progettazione: “Sostenibilità e innovazione devono essere pensate insieme. La vera innovazione responsabile nasce quando il digitale è progettato sin dall’origine – dalle infrastrutture alla fotonica – per essere sostenibile”. Il rischio, altrimenti, è che a pagare il prezzo dell’estrazione di materie prime ed energia siano, come sempre, i più deboli. Daniela Alba, Advocacy Coordinator del Segretariato di Giustizia Sociale ed Ecologia della Compagnia di Gesù, ha espresso una forte critica generazionale: “Oggi il nostro nemico è il nostro ego. Noi non siamo niente senza la terra. La dottrina sociale della Chiesa ci impone di considerare gli effetti morali dell’innovazione, tutelando i più vulnerabili come le comunità indigene e i contadini”.

I prossimi appuntamenti

L’Osservatorio non intende limitarsi alla teoria. Come spiegato da Carlo Simeone, segretario del Consiglio di Alti Studi della PATH, l’azione strategica si concentrerà nel “gettare ponti di dialogo con produttori e consumatori delle nuove tecnologie”. L’ambiente da preservare, ha ricordato Simeone, non è solo quello naturale (terra, acqua, aria), ma è anche il tessuto culturale e relazionale umano, oggi profondamente condizionato dal digitale. Il primo vero banco di prova per questa nuova alleanza tra fede, scienza e industria è già fissato: il prossimo ottobre si terrà un Forum di due giorni. Un appuntamento in cui accademici, istituzioni e i big del settore tecnologico si confronteranno pubblicamente per trasformare le riflessioni etiche in linee guida e buone pratiche per il futuro del pianeta.