Agroalimentare europeo: cresce il surplus commerciale

L’analisi dei dati relativi al commercio internazionale rivela la straordinaria resilienza del comparto agroalimentare dell’Unione Europea nei primi otto mesi dell’anno. Nonostante le fluttuazioni dei mercati globali e la contrazione nelle spedizioni di alcune specifiche categorie di prodotti, la bilancia commerciale dell’Unione evidenzia un saldo decisamente positivo. Questo risultato straordinario è stato guidato principalmente da un’efficace tenuta dei valori complessivi delle esportazioni comunitarie e da una netta e strategica riduzione del valore globale delle merci importate.

Il saldo della bilancia agroalimentare

Tra gennaio e agosto l’Ue ha registrato un surplus agroalimentare pari a 34,7 miliardi di euro, superiore di 4,1 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato emerge dalle periodiche pubblicazioni sulla bilancia agroalimentare dell’Ue. Nei primi otto mesi dell’anno, le esportazioni cumulative hanno raggiunto i 157,7 miliardi di euro, sostanzialmente stabili rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, poiché l’aumento del valore in diverse categorie di prodotti ha compensato il calo delle esportazioni di olio d’oliva, carne suina e prodotti a base di cacao. In contrazione, invece, le importazioni, attestate a 122,9 miliardi di euro, in calo di 4,5 miliardi di euro (4%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Le dinamiche delle importazioni

Il calo, motiva Bruxelles, è dovuto in gran parte a una diminuzione del valore delle importazioni dai principali paesi produttori di cacao.

Fonte Ansa