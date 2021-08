Afghanistan, Michel (UE): “Usare tutti mezzi Ue per sostenere i diritti civili”

In vista dell’incontro virtuale di domani dei leader del G7, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha parlato degli sviluppi in Afghanistan con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

“E’ importante completare l’evacuazione dei cittadini dell’Unione europea, del personale locale e delle famiglie – scrive Michel su Twitter -. I diritti degli afgani, in particolare delle donne e delle ragazze, resteranno la nostra preoccupazione principale: tutti gli strumenti dell’Ue per sostenerli devono essere usati”.

Ahead of #CrimeaPlatform in Kiev I touched base on current global and regional developments notably Afghanistan with @SwedishPM

We are closely monitoring the situation on the ground and will continue to use all tools to evacuate EU nationals, local staff and their families. pic.twitter.com/zF44elZDsH

— Charles Michel (@eucopresident) August 23, 2021