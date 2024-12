Aereo cade in Kazakistan, 42 vittime

Tragedia nei cieli del Kazakistan. Un aereo passeggeri dell’Azerbaijan Airlines, in volo da Baku, in Azerbaigian, a Grozny, in Cecenia, è precipitato nei pressi della città kazaka Aktau. Nello schianto hanno perso la vita 42 persone, mentre i sopravvissuti sarebbero 28, hanno fatto sapere le autorità kazake citata dell’agenzia di stampa russa Tass. Il presidente azero Ilham Aliyev, in Russia per un vertice informale, ha interrotto la visita per tornare nel suo Paese.

Cos’è successo

Un aereo passeggeri partito da Baku, in Azerbaigian, e diretto a Grozny, in Cecenia, è precipitato in Kazakistan vicino alla città di Aktau. Lo riferiscono le agenzie russe.

I passeggeri

C’erano 67 persone a bordo dell’aereo dell’Azerbaijan Airlines precipitato in Kazakistan, di cui 62 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio. Lo riferiscono le autorità kazake, ribadendo che ci sarebbero dei sopravvissuti.

Vittime e superstiti

Quarantadue persone sono morte nello schianto dell’aereo passeggeri nei pressi di Aktau in Kazakistan. “In totale 28 persone sono rimaste ferite” nello schianto del volo da Baku a Grozny precipitato vicino ad Aktau nell’ovest del Kazakistan. Lo riferisce il dipartimento regionale del ministero della Sanità kazako in un comunicato, aggiornando un precedente bilancio dei sopravvissuti e precisando che 26 di loro sono stati trasferiti in ospedale. Dieci sarebbero in gravi condizioni. A bordo c’erano 67 persone.

Aliyev

Il presidente azero Ilham Aliyev, arrivato in Russia per partecipare a un vertice informale dei leader della Comunità degli Stati indipendenti con Vladimir Putin, ha deciso di interrompere la sua visita per tornare in Azerbaigian dopo che un aereo della compagnia azera è precipitato in Kazakistan. Lo riferisce il servizio stampa della presidenza.

Fonte Ansa