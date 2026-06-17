Addio al card. Ruini, Meloni: “Grande uomo di Chiesa”. La Russa: “Vicino alla gente”

La morte del cardinale Camillo Ruini ha suscitato un’ondata di commozione nel mondo ecclesiale, politico e istituzionale italiano. Figura centrale della Chiesa cattolica negli ultimi decenni, già vicario del Papa per la diocesi di Roma e presidente della Conferenza episcopale italiana dal 1991 al 2007, Ruini viene ricordato per il suo ruolo di guida spirituale, per la lucidità del suo pensiero e per il costante impegno nel dialogo tra fede, società e istituzioni. Tra i numerosi messaggi di cordoglio giunti nelle ore successive alla sua scomparsa, spiccano quelli della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del presidente del Senato Ignazio La Russa, che hanno reso omaggio alla sua eredità umana, culturale e pastorale.

Il cordoglio di Giorgia Meloni

“La notizia della scomparsa del cardinal Camillo Ruini mi colpisce e mi addolora particolarmente. Un grande uomo di Chiesa, dalla straordinaria intelligenza e dalla profonda umanità, che ha difeso con vigore l’identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana”. Così il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha commentato nella notte la morte del card. Camillo Ruini, già vicario del Papa per la diocesi di Roma e presidente della Conferenza episcopale italiana dal 1991 fino al 2007, avvenuta ieri. “Sono onorata di averlo conosciuto, di aver stretto con lui un affettuoso legame di amicizia e di aver potuto raccogliere i suoi preziosi insegnamenti”, ha proseguito la premier, aggiungendo che quella di Ruini “è stata una delle menti più lucide della società italiana e mi auguro che la sua eredità spirituale, culturale e umana possa essere raccolta come merita, per generare nuovi e generosi frutti”.

La Russa: “Card. Ruini, guida spirituale e pastorale sempre vicino alla gente”

“Nell’apprendere con sincera e profonda commozione la notizia della scomparsa del cardinale Camillo Ruini, esprimo gratitudine e riconoscimento per il suo ruolo di guida spirituale e pastorale, sempre vicino alla gente e al popolo italiano. Attento alle donne e agli uomini che vivevano nelle difficoltà della vita vera, il cardinale Ruini è stato un appassionato difensore della testimonianza cristiana come punto di leva per l’intera società civile e le istituzioni democratiche”. Così il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, ha commentato la morte del card. Camillo Ruini, già vicario del Papa per la diocesi di Roma e presidente della Conferenza episcopale italiana dal 1991 fino al 2007, avvenuta ieri. “Alla Chiesa italiana e ai familiari il cordoglio mio personale e del Senato della Repubblica”, ha concluso la seconda carica dello Stato.

Fonte Agensir