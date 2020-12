Acqua alta a Venezia, Mose non attivo

L’acqua alta a Venezia ha toccato una punta massima di 122 centimetri, con parte della città allagata. La rilevazione è riferita al punto mareografico di Punta della Salute. In questo momento il Mose non è attivo. Il centro maree del Comune di Venezia ha diramato un avviso che parla di condizioni meteo in peggioramento. Per Chioggia si ipotizza che l’acqua alta possa essere di 145 centimetri.

A San Marco situazione drammatica

“La situazione è terribile, siamo sotto l’acqua in maniera drammatica“, ha riferito all’Ansa Carlo Alberto Tessein, Procuratore della Basilica di San Marco, in relazione all’acqua alta che ha invaso la città, senza l’entrata in funzione del Mose. “Il nartece è completamente allagato – spiega, raccontando i danni dell’edificio sacro – e se il livello sale ancora andranno sotto anche le cappelle interne”.

Brugnaro: prevista marea di 145 centimetri

“Sono al centro maree per seguire l’evolversi della situazione: il picco massimo di 145 centimetri è alle 16.40, a causa del rinforzo anomalo del vento. Il sistema Mose non è attivo”, ha scritto in un tweet il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

