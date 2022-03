Accordo Russia-Ucraina: non c’è l’Italia tra i Paesi garanti. Draghi chiamerà Putin

Mentre prende faticosamente forma un accordo internazionale tra Kiev e Mosca, è stato delineato un gruppo di Paesi garanti che dovranno vigilare affinché i punti dell’intesa di pace vengano rispettati. Tra questi sembrerebbe non esserci almeno per ora l’Italia.

Quanto agli spiragli di pace emersi ieri dal negoziato in Turchia fra le due parti, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parla di “segnali positivi”, ma mantiene la cautela e attende risultati concreti: sovranità e integrità territoriale devono essere garantite, dice Kiev, e non ci possono essere compromessi.

I Paesi garanti

La proposta che arriva da Kiev è che ci siano almeno una decina di Paesi garanti: per il momento quello che sembra certo è che in questo gruppo ci saranno i membri permanenti del Consiglio di sicurezza Onu, ma con la Russia esclusa. Quindi, Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia. Cina non pervenuta.

Italia non compresa nel gruppo

Non c’è quindi l’Italia, che però si potrebbe aggiungere in un secondo momento, come d’altra parte anche Germania, Turchia, Polonia, Canada, Israele. E’ probabile che la lista si allunghi ulteriormente: i garanti avranno il compito di intervenire in caso di aggressione, sul modello dell’articolo 5 della Nato, quello che vincola appunto tutti gli Stati membri alla difesa collettiva in caso di attacco a una singola nazione.

Ucraina: Cina, felici di dialogo e negoziato Mosca-Kiev

La Cina “ha fatto del suo meglio per la pace e continuerà a svolgere un ruolo costruttivo nel promuovere a modo suo l’attenzione sulla situazione in Ucraina” ed “è felice di vedere il dialogo e il negoziato tra Russia e Ucraina“: è la risposta del portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin sulla disponibilità di Pechino ad avere un ruolo di garante di una ipotetica tregua all’indomani del round di colloqui tenuto dalle parti a Istanbul. La Cina “ha sempre attibuito importanza alle legittime preoccupazioni in materia di sicurezza di tutti i Paesi”, ha aggiunto Wang.

Draghi chiamerà Putin

Nelle prossime ore il premier Mario Draghi sentirà il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha riferito il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Nei giorni scorsi il governo aveva dichiarato di avere come obiettivo il proseguimento dei negoziati tra Ucraina e Russia e il cessate il fuoco per permettere l’evacuazione dei civili. “Prendiamo atto dei passi diplomatici compiuti e valuteremo gli annunci russi confrontandoli coi fatti. Non bisogna creare false illusioni”, ha aggiunto Di Maio.

La telefonata tra Draghi e Zelensky

Pochi giorni fa, in una telefonata tra Mario Draghi e Volodymyr Zelensky, i due leader avevano discusso proprio l’ipotesi che l’Italia possa entrare nella cerchia di Paesi garanti della sicurezza in caso di accordo di pace: il nostro premier – scrive TgCom24 – aveva ribadito il fermo sostegno di Roma a Kiev assicurando anche la piena disponibilità a “promuovere una soluzione durevole della crisi in Ucraina”, cioè proprio a far parte di un gruppo di Paesi che faccia da garante a un’intesa.

