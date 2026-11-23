La violenza contro le donne ha molte dimensioni e i progressi nel contrastarla non segnano ancora l’inversione di tendenza. Con l’avvicinarsi della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne il 25 novembre, UN Women ha diffuso il suo rapporto che traccia un quadro allarmante sul fenomeno. Quasi una donne su tre nel mondo ha subito una violenza almeno una volta nella vita, milioni di loro ancora adolescenti, e nel 2024 le vittime di femminicidio sono state in media 137 al giorno. La tratta di esseri umani e le mutilazioni genitali femminili colpiscono soprattutto le donne. Le risorse destinate al contrasto della violenza di genere sono poche, così come meno della metà delle vittime cerca aiuto.

Una donna su tre vittima di violenza

Sono circa 840 milioni, quasi una donna su 3 nel mondo, quelle che hanno subito violenza fisica o sessuale da parte del partner o di altre persone almeno una volta nella vita. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dal rapporto di Un Women, che restituiscono un quadro allarmante di una violazione dei diritti umani ancora profondamente radicata.

I femminicidi

I progressi nella riduzione della violenza domestica sono estremamente lenti: appena lo 0,2% all’anno negli ultimi 2 decenni. Particolarmente drammatico il dato sui femminicidi: nel 2024 circa 50mila donne e ragazze sono state uccise dai partner o da altri familiari, pari al 60% degli omicidi intenzionali di donne registrati nel mondo. In media, 137 vittime ogni giorno.

La tratta

La violenza colpisce anche le più giovani: circa 43 milioni di adolescenti tra i 15 e i 19 anni hanno già subito violenza fisica o sessuale. Preoccupano inoltre la diffusione della tratta, che vede donne e ragazze rappresentare il 61% delle vittime individuate, e le mutilazioni genitali femminili, che hanno interessato oltre 230 milioni di donne e bambine.

Poche chiedono aiuto

Anche la dimensione digitale è in crescita: in 119 Paesi, il 70% delle donne impegnate nella difesa dei diritti umani, nel giornalismo e nell’attivismo ha subito violenza online. Sul fronte della tutela, meno del 40% delle vittime cerca aiuto e meno della metà dei Paesi dispone di leggi organiche contro la violenza domestica. A questo si aggiunge la scarsità di risorse: nel 2024 soltanto lo 0,3% degli aiuti pubblici allo sviluppo è stato destinato a contrastare la violenza contro donne e ragazze.

Fonte Agensir