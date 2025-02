A San Pietro il rosario per pregare per la salute del Pontefice

Dal 14 febbraio scorso, Papa Francesco è ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni di salute appaiono critiche e i medici hanno riservato la prognosi. Per mostrare vicinanza della Chiesa al Pontefice e a tutti i malati, questa sera alle 21 si reciterà un rosario in piazza San Pietro. Il momento di preghiera sarà presieduto dal cardinale Pietro Parolin. Lo ha reso noto il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni.

L’Angelus di domenica

Nella mattinata di ieri, domenica 23 febbraio, l’Angelus è stato diffuso in forma scritta, come la scorsa settimana, con il Pontefice che ha parlato anche delle sue condizioni di salute: “Da parte mia, proseguo fiducioso il ricovero al Policlinico Gemelli, portando avanti le cure necessarie; e anche il riposo fa parte della terapia! Ringrazio di cuore i medici e gli operatori sanitari di questo Ospedale per l’attenzione che mi stanno dimostrando e per la dedizione con cui svolgono il loro servizio tra le persone malate”.