9 maggio, Putin alle truppe: “Combattete in Ucraina per la nostra sicurezza”

Il 75esimo giorno di guerra in Ucraina coincide con l’appuntamento con la grande parata militare annunciata da Mosca per festeggiare l’anniversario della vittoria russa nella Seconda Guerra mondiale. L’addetto stampa del presidente russo, Dmitri Peskov, citato dalle agenzie russe, ha però sottolineato che la parte aerea della parata a Mosca è stata cancellata a causa delle “condizioni meteo avverse”.

Putin alle truppe: “Combattete per la nostra sicurezza”

“Compagni ufficiali, sottoufficiali, compagni, generali e ammiragli, mi congratulo con voi per il 77esimo anniversario della grande vittoria – ha detto Putin aprendo il suo discorso per la giornata della vittoria -. Anche ora in questi giorni voi combattete per la nostra gente nel Donbass, per la sicurezza della nostra patria”.

Putin: “Abbiamo dato un colpo preventivo, era necessario”

“L’aggressione nelle nostre terre storiche della Crimea è stata una minaccia ai nostri confini, inammissibile per noi. Il pericolo è cresciuto ogni giorno, il nostro è stato un atto preventivo, una decisione necessaria e assolutamente giusta”.

“Mi rivolgo alle nostre forze armate e alle milizie del Donbass: voi combattete per la sicurezza patria e per il futuro“, affinché “non ci sia posto nel mondo per i criminali nazisti”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso alla parata per la giornata della vittoria.

Ucraina, procura generale: “226 bambini uccisi da inizio guerra”

Almeno 226 bambini sono rimasti uccisi e 415 feriti dall’inizio del conflitto in Ucraina. Lo ha reso noto la procura generale del Paese, precisando che si tratta di cifre provvisorie in quanto sono in corso accertamenti nelle regioni attualmente interessate dalle ostilità. L’area dove si registra il maggior numero di decessi è quella di Donetsk, con 139 bambini morti o feriti, seguita da quella di Kiev, con 116.

