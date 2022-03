8 marzo, Cartabia: “C’è ancora strada per donne a capo istituzioni”

“L’elezione o la nomina di una donna a capo di un’istituzione fanno ancora notizia. Ciò significa che c’è ancora molta strada da fare. I dati confermano che c’è ancora un ampio divario di genere nelle istituzioni pubbliche: in media, i parlamenti degli Stati membri dell’UE hanno solo il 32% dei seggi detenuti da donne” e “nessun parlamento in Europa ha una maggioranza di donne”. Lo ha dichiarato la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, intervenendo all’evento “Women’s Status in Institutions and Culture” al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai, organizzato in occasione della Giornata internazionale della Donna.

La ministra Marta #Cartabia in visita al padiglione di @ItalyExpo2020 a Dubai, prima di intervenire all'evento "Status delle donne nelle istituzioni e nella cultura"

“Se ci concentriamo sulla divisione giudiziaria, secondo l’ultimo rapporto della Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia, le donne costituivano il 61% della magistratura nei paesi OCSE-UE, variando dall’81% in Lettonia a 33 % nel Regno Unito. Eppure, ai vertici giudiziari e alla Corte suprema, le cifre sono invertite. Le donne sono ancora sottorappresentate come capi dei tribunali e capi dei pubblici ministeri, a conferma che maggiore è il livello gerarchico, minore è il numero delle donne. E il mio paese non fa eccezione”, ha detto Cartabia riportata da Ansa.

Domani, 8 marzo, si celebra la giornata internazionale della donna. Ma è ogni giorno dell'anno che bisogna soffermarsi su quanta strada c'è ancora da fare, in Italia, per raggiungere la parità di genere nei diversi settori della società.

“Un’effettiva parità di genere ha bisogno di donne nelle istituzioni pronte a difendere i diritti delle donne”. L’uguaglianza “sulla carta è necessaria, ma non sufficiente. L’uguaglianza è una conquista quotidiana, è sempre un affare in sospeso, che richiede donne nelle istituzioni, sempre vigili”, ha sottolineato Cartabia.

Nella galleria della Camera dei Deputati “ci sono due specchi e una scritta che recita: ‘nessuna donna è stata ancora Presidente del Consiglio o Presidente della Repubblica’. Questi specchi sono lì in modo che ogni ragazza o giovane donna che visita quella galleria possa guardarsi allo specchio. E – chi lo sa? – possono essere ispirati a fare una scelta professionale che alla fine le porterà nelle istituzioni”, ha raccontato Cartabia. “Quegli specchi sono un invito, un appello rivolto a ogni giovane donna che dice: ce la puoi fare”.

Abbiamo elaborato dei grafici per fotografare il divario che c'è nella magistratura e nell'avvocatura. Se in termini assoluti sembra ormai raggiunta la parità di genere in entrambe le categorie, resta ancora da colmare lo scarto a livello salariale e di progressione professionale

Cartabia: “Pil Italia cresciuto ma meno opportunità donne”

“In Italia, c’è stato un aumento rilevante del Pil e del numero di occupati negli ultimi mesi, ma questa ottima notizia contrasta con una diminuzione delle opportunità per le donne. Vorrei anche sottolineare ancora una volta che la pandemia ha anche aggravato la violenza di genere”, ha aggiunto Cartabia dall’Expo di Dubai dove ha incontrato anche la ministra per il Futuro degli Emirati Arabi Uniti, Ohood Al Roumi.

Un breve colloquio sulla parità di genere, nel Padiglione di @ItalyExpo2020, con la ministra per il Futuro degli Emirati Arabi Uniti, @OhoodAlRoumi

