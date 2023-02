Il 24 febbraio la conferenza di Zelensky sull’invasione russa: “Un anno di invincibilità”

Il presidente Volodymyr Zelensky terrà una conferenza stampa il 24 febbraio, giorno dell’anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. Lo riferiscono i media ucraini, citando il sito web dell’ufficio presidenziale. “Venerdì 24 febbraio si terrà la conferenza stampa del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky”. Il tema sarà “Un anno di invincibilità”, si legge nel messaggio.

Oggi il premier spagnolo Sanchez a Kiev: “A fianco dell’Ucraina”

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez è arrivato oggi a Kiev “un anno dopo l’inizio della guerra”, lo rende noto la presidenza da Madrid. “Sono tornato a Kiev, un anno dopo l’inizio della guerra. Saremo al fianco dell’Ucraina e del suo popolo finché non tornerà la pace in Europa”, ha scritto su Twitter Sanchez in spagnolo e ucraino, postando un video mentre scende dal treno nella capitale ucraina. in cui scende da un treno a Kiev.

Vuelvo a Kyiv un año después del inicio de la guerra. Estaremos al lado de Ucrania y de su gente hasta que la paz regrese a Europa. Сьогодні повертаюся до Києва. Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир. pic.twitter.com/9ekUL9Lmfl — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023

Secondo il governo spagnolo, Sanchez è stato ricevuto a Kiev dal vice ministro degli Esteri ucraino, dall’ambasciatore ucraino in Spagna e dall’ambasciatore spagnolo in Ucraina. In giornata dovrebbe essere ricevuto dal Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questa visita a sorpresa di Sanchez a Kiev, la seconda dall’inizio della guerra, arriva dopo quelle del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden lunedì e del primo ministro italiano Giorgia Meloni martedì. Alla vigilia della visita di Sanchez, il governo spagnolo ha annunciato che fornirà all’Ucraina sei carri armati Leopard 2A4 e che ne potrebbe consegnare altri “se necessario”.

Bucha e Irpín muestran las heridas y cicatrices de la barbarie de Putin. Rusia no va a ganar esta guerra. Toda España está con Ucrania. pic.twitter.com/U4JonSGkF4 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023

Al suo arrivo a Kiev in treno, Sánchez è stato accolto dal viceministro degli Esteri ucraino Andrij Melnyk. “Rimarremo a fianco dell’Ucraina e del suo popolo fino a quando la pace non sarà tornata in Europa”, è il messaggio in un tweet del premier, scritto in spagnolo e in ucraino. L”agenda di Sanchez della giornata prevede, oltre a un incontro con Zelensky, visite a Bucha e a Irpin, un omaggio ai caduti in guerra, un percorso lungo il “Cammino dei Coraggiosi” e una visita al Parlamento ucraino.

Fonte: Ansa