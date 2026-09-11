11 settembre, Locatelli: “A vincere non è stato il terrore ma la forza di un popolo che ha saputo reagire”

Nel venticinquesimo anniversario degli attentati dell’11 settembre 2001, il ricordo delle vittime torna a unirsi alla riflessione sulla capacità di una comunità ferita di reagire e guardare al futuro. A New York, il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha visitato il Memoriale dell’11 settembre, rendendo omaggio alle persone uccise negli attentati terroristici. Un momento di raccoglimento accompagnato da parole dedicate al coraggio, alla solidarietà e ai legami nati nei giorni più difficili.

Le dichiarazioni

Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, a New York per un convegno sull’autismo, ha visitato il Memoriale dell’11 settembre per rendere omaggio alle vittime degli attentati del 2001 in occasione del venticinquesimo anniversario della strage terroristica. “A distanza di tanti anni il dolore è ancora vivo – ha dichiarato -, ma mi rendo conto della forza che il popolo americano ha avuto, e credo che sia stato questo a cambiare veramente il mondo, la forza di un popolo che nonostante le vite spezzate di migliaia di persone trova il coraggio di ripartire, e non l’atto terroristico”. “Il coraggio, l’unione tra comunità, una mobilitazione di forze e di aiuti che ha penetrato le macerie, che ha evitato la sopraffazione, che ha generato nuovi legami, nuove alleanze e una speranza in più per il futuro – ha sottolineato Locatelli -. Grazie a tutti coloro che hanno aiutato, sostenuto e condiviso umanamente il peso di quei giorni, i momenti più duri della storia americana più recente”.

L’omaggio alle vittime

In occasione della visita, il Ministro Alessandra Locatelli ha deposto un omaggio e ha osservato un momento di raccoglimento. Nel pomeriggio il Ministro parteciperà alla cerimonia di commemorazione delle vittime italiane e italo americane organizzata al Consolato generale d’Italia a New York.