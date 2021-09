11 settembre, 20 anni fa l’attacco all’America. Il messaggio di Biden

L’America celebra il 20° anniversario dell’11 settembre con cerimonie solenni e commemorazioni che si svolgeranno in ciascuno dei tre siti in cui i 19 dirottatori di Al-Qaeda si schiantarono su aerei di linea pieni, colpendo il cuore culturale, finanziario e politico degli Stati Uniti e cambiando il mondo.

Al Ground Zero di New York saranno letti i nomi delle quasi 3.000 vittime. “Il presidente Biden e la first lady, Jill, si fermeranno in ciascuno dei luoghi colpiti per “onorare e commemorare le vite perse”, dice la Casa Bianca.

Joe Biden ricorda l’11 settembre 2001 in un videomessaggio diffuso anche sui social network.”Non importa quanto tempo sia passato – dice il presidente Usa – questa commemorazione riporta tutto dolorosamente qui, come se avessimo sentito la notizia solo pochi secondi fa”.

“Nei giorni successivi all’11 settembre 2001 – aggiunge – abbiamo visto eroismo ovunque. Abbiamo anche visto qualcosa di molto raro, un vero senso di unità nazionale, che è ciò che fa di noi quello che siamo. Unità e resilienza, la capacità di ricostruire”.

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It’s what makes us who we are — and we can’t forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb

— President Biden (@POTUS) September 10, 2021