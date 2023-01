1 gennaio: ancora bombe in Ucraina. Zelensky: “Combatteremo fino alla vittoria”

Zelensky: "Esprimo le mie sincere condoglianze a papa Francesco, alle gerarchie e ai fedeli della Chiesa cattolica di tutto il mondo per la morte di papa Benedetto XVI, straordinario teologo, intellettuale e promotore di valori universali"

Le forze ucraine hanno respinto ieri gli attacchi russi vicino a nove villaggi, mentre Mosca ha lanciato 31 attacchi missilistici, 12 raid aerei e oltre 70 attacchi con lanciarazzi multipli: lo ha reso noto su Facebook lo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev, come riporta Ukrinform.

I russi, si legge nel rapporto dell’esercito, hanno preso di mira le infrastrutture civili nelle regioni di Chernihiv, Sumy, Kiev, Khmelnytskyi, Donetsk, Zaporizhzhia, Mykolaiv e Kherson. Non ci sono per il momento notizie di eventuali feriti o vittime. Inoltre, le forze russe hanno lanciato 13 droni kamikaze di fabbricazione iraniana (Shahed-136), che sono stati distrutti dalla contraerea ucraina. La minaccia di attacchi aerei e missilistici nemici rimane su tutto il territorio nazionale, scrive l’esercito. Le forze ucraine hanno respinto gli attacchi russi nelle aree di Stelmakhivka, Ploshchanka e Bilohorivka nella regione di Lugansk e di Soledar, Bakhmutske, Bakhmut, Ozarianivka, Maryinka e Pobieda nella regione di Donetsk.

Zelensky: “Continueremo a combattere fino alla vittoria”

L’Ucraina continuerà a combattere fino alla “vittoria”. Lo ha assicurato il presidente Volodymyr Zelensky nel suo messaggio per il nuovo anno. “Stiamo combattendo e continueremo a combattere. A favore di questa parola: ‘vittoria’”, ha detto Zelensky, auspicando che il 2023 diventi l’anno in cui “gli ucraini torneranno a casa” e “torneranno le nostre terre” ai confini del 1991. “Quest’anno, non solo abbiamo mantenuto le nostre difese aeree, ma le abbiamo rese più forti che mai”, ha continuato Zelensky. “Ma nel nuovo anno, la difesa aerea ucraina diventerà ancora più forte” e può diventare “la più potente d’Europa”.

Zelensky: “Nel Donbass manteniamo le nostre posizioni”

“Ho tenuto una riunione dello Stato Maggiore, la 45/ma di quest’anno. La chiave è la regione di Donetsk e Luhansk. Il nostro Donbas, dove continuano le battaglie più feroci. Bakhmut, Soledar, Kreminna… Manteniamo le nostre posizioni. Ci sono anche aree del fronte dove stiamo lentamente avanzando. Ringrazio tutti i nostri soldati che garantiscono questo. Siete dei veri eroi!”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo messaggio serale. “Abbiamo discusso – aggiunge – della situazione a sud, al nostro confine. Rifornimento di armi. Un maggiore rafforzamento della difesa aerea. Quest’anno non solo abbiamo mantenuto le nostre difese aeree, ma le abbiamo rese più forti che mai. Nel 2023 la difesa aerea ucraina diventerà più forte ed efficace”.

Zelensky: “Ratzinger fu promotore di valori universali”

“Esprimo le mie sincere condoglianze a papa Francesco, alle gerarchie e ai fedeli della Chiesa cattolica di tutto il mondo per la morte di papa Benedetto XVI, straordinario teologo, intellettuale e promotore di valori universali”. Lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Twitter.

