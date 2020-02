VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2020, 07:55, IN TERRIS



EPIDEMIA

Primo caso di coronavirus in Nigeria: è un italiano

Il Giappone chiude Disneyland. In Cina 44 nuovi decessi, crollano le borse asiatiche

MILENA CASTIGLI

E'

stato confermato il primo caso di contagio da nuovo coronavirus in Nigeria. A darne notizia è il locale ministero della Sanità. Il ministero ha specificato che si tratta del primo caso di Covid-19 a essere registrato in Nigeria dall'inizio dell'epidemia. "Riguarda un cittadino italiano che lavora in Nigeria e che era tornato da Milano a Lagos il 25 febbraio", ha aggiunto il ministero della Salute assicurando che il paziente è "clinicamente stabile, senza sintomi gravi". Le autorità sono al lavoro per identificare tutte le persone con cui il paziente ha avuto contatti all'arrivo in Nigeria. Rafforzate le misure per garantire che l'epidemia sia controllata e contenuta. Questo è il primo caso dell'Africa sub-sahariana.

Giappone

Si intensifica l'allarme in Giappone su una espansione del coronavirus dopo la decisione del governo di tenere chiuse le scuole elementari e medie superiori a partire dal lunedì. Anche l'operatore del parco giochi Disneyland, a est di Tokyo - tra i complessi turistici più visitati al mondo - ha deciso la chiusura dal 29 febbraio fino al 15 marzo.

Cina

La Cina ha riportato 44 nuove morti a causa del coronavirus e 327 nuovi casi di contagio, il livello più basso da oltre un mese. Complessivamente le vittime sono salite a 2.788, ha riferito la Commissione sanitaria nazionale, quasi tutte relative all'Hubei, la provincia epicentro dell' epidemia. Intanto, le borse cinesi sono in perdita: crollano sui timori dell'epidemia del coronavirus. L'indice Composite di Shanghai cede il 2,84%, mentre quello di Shenzhen perde il 3,60%. In rosso anche la Borsa della Corea del Sud per il coronavirus con L' indice Kospi che cede l'1,8%.A trainare il ribasso i titoli auto e petrolifero. Anche la Borsa di Hong Kong apre con una brusca correzione scontando la rapida diffusione del coronavirus fuori dalla Cina,con conseguenti timori sulla tenuta dell'economia:l'indice Hang Seng segna nelle prime battute -1,98%.

Corea del Sud

La Corea del Sud ha riportato altri 256casi del nuovo coronavirus. Lo riferisce il Korea centers for disease control and prevention, secondo cui il totale nazionale dei contagi è salito a 2.022. E' il numero più alto al mondo dopo la Cina.