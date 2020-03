LUNEDÌ 02 MARZO 2020, 06:39, IN TERRIS



CORONAVIRUS

Positivo un agente della Questura di Roma

Avviate le verifiche sui colleghi. Spallanzani: "Restano tre i casi di positività nella Capitale"

MILENA CASTIGLI

n agente della Questura di Roma è risultato positivo al primo test per il coronavirus e ora si è in attesa della conferma dal secondo esame effettuato allo Spallanzani. Secondo quanto riporta il sito 7Colli diretto da Francesco Storace l'agente del commissariato di polizia Spinaceto era in malattia dal 25 febbraio con sintomi influenzali e con il sopraggiungere di una polmonite è stato portato al Policlinico Gemelli, dove è stato effettuato il tampone per il Covid-19 risultato poi positivo. Test che andrà effettuato ora dallo Spallanzani. L'uomo avrebbe contratto il virus in seguito ad una visita ricevuta da un amico proveniente da una delle zone rosse della Lombardia. Il presidio medico di polizia ha avviato i protococolli sanitari previsti per le verifiche sui colleghi che hanno avuto contatti con l'agente.

San Luigi dei Francesi

Sempre a Roma, i preti residenti a San Luigi dei Francesi sono stati messi in isolamento a titolo precauzionale dopo che un sacerdote tornato a metà febbraio dall'Italia dove precedentemente risiedeva, è risultato positivo al Coronavirus Covid-19 venerdì 28 febbraio in Francia. Il sacerdote è stato ricoverato in ospedale dalla scorsa notte e - riposta un comunicato della diocesi - il suo stato di salute è "rassicurante".

Spallanzani: "3 casi"

"Tutti i 51 test eseguiti nella giornata di ieri e sino a questa mattina sono risultati negativi, compresi i contatti stretti e sintomatici della famiglia risultata positiva". È l'ultimo bollettino medico diramato dall'ospedale Spallanzani in merito al quadro dei contagi da Coronavirus. "Restano tre i casi di positività. Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni. La coppia cinese, casi confermati di COVID-19, continua il percorso riabilitativo. Sono in buone condizioni cliniche e sono stati ricoverati in un'unica stanza". Il bollettino si conclude con la sintesi dei dati: "Sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione 204 pazienti. Di questi, 177, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Ventisette sono i pazienti tutt'ora ricoverati".

Quinto caso in Puglia

Salgono inatnto a cinque i casi di positività al Corononavirus in Puglia: una donna di 74 anni, residente ad Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, è stata contagiata. La 74enne è in buone condizioni e non è stato necessario il ricovero in ospedale. A comunicarlo il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Diamond Princess

Si è conclusa l'odissea della Diamond Pricess, la nave da crociera ormeggiata a Yokohama, in Giappone, dallo scorso 5 febbraio. Il gruppo finale dell'equipaggio che si trovava ancora a bordo della Diamond Princess, incluso il comandante italiano Gennaro Arma, ha completato le procedure di sbarco dalla nave nella giornata di domenica. Lo hanno riferito le autorità giapponesi spiegando che i membri sani dell'equipaggio avevano iniziato a essere rilasciati a partire da giovedì e le ultime 130 persone sono scese ieri. Nel periodo in cui la nave è stata ormeggiata a Yokohama, dal 5 febbraio, 705 dei poco più di 3.700 passeggeri e membri dell'equipaggio sono risultati positivi e trasferiti nelle strutture apposite. Il ministro della Salute nipponico Katsunobu Kato, nel ringraziare il comandante Arma, ha detto che la nave sarà disinfestata a rimarrà ancorata a Yokohama per un periodo di manutenzione.