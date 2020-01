GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2020, 13:37, IN TERRIS



Nel 2019 calati gli indeterminati. Il 28 % è giovane e disoccupato

Il rapporto dell'Istat segna un aumento dei precari, che si attesta a 17mila

MARCO GRIECO

n aumento di precari, che a novembre hanno raggiunto quota 17.000. È quanto sottolineano le previsioni del Rapporto Istat relativo al 2019 sul mondo del lavoro, che arriva a toccare in profondità il tema dell'occupazione con un nuovo, amaro record: i precari sono oltre 3 milioni. Resta, invece, invariato il tasso di disoccupazione giovanile, che si attesta al 28,9%.

Occupazione stabile

Stando a quanto riporta l'Istat, sono oltre 2mila le persone alla ricerca di lavoro, con un aumento fra gli uomini e gli under 50, mentre va meglio per le donne e le ultracinquantenni. Diminuiscono di 75mila gli occupati, protagonisti di una contrazione forte dal febbraio 2016 dopo due mesi di crescita. Via anche 75mila posti fissi e anche 16mila lavoratori indipendenti. Aumentano i dipendenti con contratto a progetto di circa 17mila unità. Il numero di lavoratori autonomi a dicembre scende di 16 mila unità su base mensile, con il totale che tocca il minimo storico dal 1977. Per quanto riguarda il quarto trimestre 2019, l'occupazione, invece, è in lieve crescita.