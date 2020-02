U

na scia luminosa, poi un'esplosione in cielo. È lo strano fenomeno che ha allarmato i cittadini della provincia di Trieste, che alle 10:30 di questa mattina, hanno contattato i numeri di emergenza, parlando di "esplosioni". Il misterioso fenomeno, accaduto nei cieli sopra Lisert, è stato segnalato da tanti triestini: "Il cielo si è riempito di scie luminose. Sono riuscito a distinguere anche un oggetto che brillava con una coda luminosa" ha raccontato un testimone su Il Piccolo.

Video of the bright daylight bolide (imaged from the Italian town of FANO in the Marche region) spotted at around 10:30am of February 28, 2020 over north-east of Italy, Croatia and Slovenia #astronomy #meteor #meteorahttps://t.co/ifU0LAF0Xt