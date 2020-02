MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2020, 06:50, IN TERRIS



EPIDEMIA

Coronavirus: primo caso positivo nelle Marche

Gualteri: "Due decreti con misure economiche per imprese e cittadini"

MILENA CASTIGLI

"E'

stato diffuso da pochi minuti il risultato positivo di un campione analizzato nel pomeriggio di oggi, 25 febbraio". Lo ha fatto sapere la Regione Marche ieri sera. "Il campione, proveniente dalla provincia di Pesaro, sarà inviato nelle prime ore di domani mattina [oggi, 26 febbraio] al Centro diagnostico di riferimento nazionale dell'Istituto superiore di sanità. Solo al seguito di questo secondo controllo si potrà effettivamente confermare il caso di Nuovo Coronavirus". Ora "paziente è stato isolato presso il proprio domicilio e si trova in buone condizioni di salute". Ieri, poco prima dell'annuncio, la Regione Marche ha disposto la chiusura di tutte le scuole fino al 4 marzo. "Dalla mezzanotte di oggi 26 febbraio scattano provvedimenti che prevedono la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e la sospensione delle manifestazioni di pubblico spettacolo". Una decisione che il governatore Luca Ceriscioli avrebbe preso visto che "il contagio al confine della nostra regione, a Cattolica (in Emilia Romagna, ndr) ci segnala che sono sempre più urgenti misure di contenimento".

Nuovo caso in Germania, uomo era stato a Milano

Nuovo caso in Germania di contagio. Secondo la Dpa, potrebbe essere rimasto contagiato a Milano, durante un viaggio di lavoro, il paziente risultato positivo al test del coronavirus nel Land tedesco del Baden-Wuerttemberg.

Misure economiche

"Stiamo immaginando un decreto specifico in settimana per le zone rosse con interventi massicci e in 7-10 giorni un secondo decreto più generale per le imprese e i cittadini che subiscono le conseguenze del rallentamento dell'economia" a causa del coronavirus. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.

Le cifre in Italia

Sale a 323 contagi e 11 morti il bilancio del coronavirus in Italia: 240 casi e 9 vittime in Lombardia; 43 casi e 2 morti in Veneto: 26 casi in Emilia Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio, 3 in Sicilia, 2 in Toscana, 2 in Liguria e uno in Alto Adige. Ai check point della zona rossa del Lodigiano arriva l'esercito. Conte tranquillizza: "Italia Paese sicuro, più di altri".