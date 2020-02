GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2020, 01:50, IN TERRIS



L'EPIDEMIA

Coronavirus, anche Fontana con la mascherina

Il presidente della Lombardia: "Contagiata una mia collaboratrice, rispetterò le disposizioni dell'Istituto superiore di sanità"

rchiviate le polemiche dei giorni scorsi, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, prova ad are l'esempio sui comportamenti da assumere al fine di contenere l'emergenza coronavirus. Il presidente, infatti, ha reso noto di essersi volontariamente messo in isolamento dopo che una sua collaboratrice è risultata positiva al virus, indossando quindi mascherina e tutte le altre protezioni del caso: "Da oggi qualcosa cambierà - ha detto in un video su Facebook - perché anche io mi atterrò alle istruzioni date dall'Istituto Superiore della Sanità, per cui per due settimane cercherò di vivere in sorta di auto-isolamento che soprattutto preservi le persone che lavorano con me". Fontana ha fatto sapere di aver "passato tutta la giornata indossando per precauzione la mascherina e continuerò a farlo nei prossimi giorni per evitare che qualcuno, se mai dovessi positivizzarmi, possa essere da me a sua volta contagiato". Poi indossa la mascherina nel corso della diretta: "Quindi quando mi vedrete nei prossimi giorni in questo modo non spaventatevi. Sono sempre io e sono pronto a difendere tutti gli altri lombardi che verranno in contatto con me da ogni possibile infezione".

Il messaggio

Il governatore lombardo, dunque, entra a far parte della schiera di coloro che, per essere entrati in contatto con persone contagiate, hanno scelto di riguardarsi e, soprattutto, di preservare la salute degli altri: "Io mi auguro che ce ne sarà bisogno per poco tempo - ha detto ancora - perché sono convinto che con l'impegno che stiamo mettendo noi e stanno mettendo tutti i cittadini nello spazio di pochi giorni riusciremo a rallentare la diffusione del virus e poi a interromperla. Io comunque ce la metto tutta e sono fiducioso del lavoro che stiamo facendo". Il tutto in una giornata in cui il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha quantificato in oltre 400 i contagi in Italia e il sindaco milanese Sala chiede la riapertura della città. Intanto il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli ha quantificato in 400 i contagiati per il Coronavirus in Italia. Il dato aggiornato è stato fornito nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. Borrelli ha spiegato che dei tamponi effettuati meno del 4%. "Non abbiamo informazioni ufficiali sui bambini contagiati: non so da dove escano queste informazioni. Quando le avremo ve le daremo".