Considera, o figlio, il frutto di queste fatiche [che devi sostenere durante la vita], il rapido approssimarsi del fine, l’immenso premio; e non ne risentirai pena, ma vigoroso conforto alla tua pazienza. Ché per queste tue voglie da nulla, cui ora spontaneamente rinunzi, la tua volontà sarà sempre soddisfatta in cielo.

Infatti la troverai tutto ciò che potrai desiderare. Là tu avrai ogni bene senza timore di perderlo. Là unita sempre a me la tua volontà non desidererà niente d’estraneo o di proprio. Là niuno avrà da ridire di te, niuno ti sarà d’impaccio, nulla ti avverrà di contrario; ma le cose desiderate tu le avrai presenti tutte insieme ad un tempo, sazieranno totalmente il tuo affetto, e lo faranno ricolmo.

Là renderò gloria per la patita ignominia, per l’afflizione un manto di lode per l’ultimo posto un soglio regale in eterno. Là sarà palese il frutto dell’obbedienza: il travaglio della penitenza godrà, e l’umile soggezione sarà coronata di gloria.

RISOLUZIONI: Risolvi di sopportare con pazienza fatiche, travagli, contrarietà, disprezzi, ecc. per la vita eterna.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com