Ecco qual è la vita del buon religioso

La vita del buon religioso deve apparire adorna di tutte le virtù, ed egli deve essere interiormente tale quale apparisce agli uomini esternamente. Anzi a buon diritto al di dentro ci deve essere molto più di quello che apparisce al di fuori. Perché ci vede Iddio che dobbiamo grandemente temere ovunque ci troviamo, e camminare puri come angeli alla sua presenza. Ogni giorno dobbiamo rinnovare il nostro proposito ed eccitarci al fervore come nel primo momento della nostra conversione, e dire: Signore Dio aiutami nel buon proposito e nel santo tuo servizio. E concedimi ora in questo giorno di bene incominciare perché quello che fino ad ora ho fatto non è nulla.

RISOLUZIONI: Prendi la risoluzione di condurre esternamente una vita esemplare a cui sia in piena corrispondenza la vita interiore e persuaditi di non avere fatto mai abbastanza, ma di essere sempre al principio della conversione.

Tratto da un’antica edizione del 1800 dell’Imitazione di Cristo

