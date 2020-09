Ecco i tre punti per ottenere la grazia di Dio

Figliuolo, la mia grazia è preziosa, e non può far lega con cose estranee, né con terrene consolazioni. Bisogna dunque che tu rimuova tutti gli ostacoli della grazia, se vuoi riceverne l’infusione. Cerca la solitudine, ama di abitare da te solo, non cercare la conversazione di nessuno; ma piuttosto fai devota preghiera a Dio a fine di conservare la compunzione della mente e la purità di coscienza.

Tutto il mondo consideralo come nulla; anteponi a tutte le cose esteriori l’occuparti di Dio. Poiché non ti è possibile attendere a me e insieme goderti le cose che passano. Bisogna distaccarsi dai conoscenti e dalle persone care, e tenere la mente lontana da ogni sollazzo mondano. Così il B. Apostolo Pietro prega e scongiura che i fedeli di Cristo vivano in questo mondo come stranieri e pellegrini.

RISOLUZIONI: Per ottenere la grazia divina risolvi di evitare le conversazioni, di cercare la solitudine, e di attendere Dio tenendoti lontano da ogni sollazzo mondano.

