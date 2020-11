Ringrazia il Signore per aver donato alla Chiesa i sacerdoti

Se questo Santissimo Sacramento si celebrasse in un solo luogo e si consacrasse solamente da un sacerdote in tutto il mondo, da quanto desiderio non pensi tu che gli uomini sarebbero mossi a correre a quel luogo e a un tal sacerdote di Dio per vedere celebrare i divini misteri?

Ora però ci sono molti sacerdoti; e Cristo si offre in molti luoghi affinché tanto più grande apparisca la grazia e l”amore di Dio verso l’uomo, quanto la Santa Comunione è più largamente diffusa sopra la terra.

Grazie a Gesù buono, eterno pastore, che di sei degnato ristorare noi poveri ed esuli col tuo prezioso Corpo e Sangue; d’invitarci a ricevere questi misteri colle parole della stessa tua bocca dicendo: Venite a me tutti voi che soffrite e siete aggravati, e io vi ristorerò.

RISOLUZIONI: Risolvi di ringraziare spesso Gesù di aver provveduto la sua Chiesa di un numero grande di sacerdoti che consacrano il suo Corpo e il suo Sangue preziosissimo, e di tante chiese ove egli nascosto dimora invitando le anime ad andare a lui per visitarlo e a prendere conforto. Risolvi anche di andare a trovarlo spesso, obbedendo ad un invito così amoroso e di tanto frutto per l’anima.

Tratto da un’antica edizione del 1800 dell’Imitazione di Cristo

