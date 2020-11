Ringrazia spesso Dio per il dono della Santa Eucaristia

Ecco che Noè, uomo giusto, nel fabbricare l’arca impiegò cent’anni per salvarsi con pochi, e io come potrò prepararmi in un’ora a ricevere con riverenza il fabbricatore del mondo? Mosè tuo gran servo e tuo speciale amico fece l’arca di legni che non imputridiscono, e la rivestì d’oro purissimo per collocarvi le tavole della legge; e io putrida creatura oserò così alla leggera ricevere l’autore della legge e il datore della vita?

Salomone sapientissimo fra tutti i re d’Israele impiegò sette anni nell’edificare un magnifico tempio in lode del tuo nome, e per otto giorni celebrò la festa della sua dedicazione; offrì mille ostie pacifiche, collocò solennemente a suon di trombe e con feste l’arca dell’alleanza nel luogo preparatole; e io infelice e il più misero di tutti gli uomini potrò introdurti in casa mia, mentre appena so spendere devotamente una mezz’ora? E fosse pure davvero una sola volta degnamente anche meno di mezz’ora?

RISOLUZIONI: Risolvi di pensare spesso alla propria indegnità di ricevere Gesù nella S. Comunione e di fare molti atti d’umiliazione e di ringraziamento per questo gran dono.

