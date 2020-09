Piegati umilmente sotto la mano di tutti, né badare chi sia quegli che ti abbia detto o comandato quella cosa. Ma devi guardare massimamente, (o sia superiore o inferiore o eguale colui che ti domanda o ti accenna di volere qualche cosa) di prendere tutto in bene, e di studiarti di farlo con sincera volontà.

Cerchi uno questa, altri quell’altra cosa, si glori il primo in quella, il secondo in questa e sia pure lodato un milione di volte; tu non devi rallegrarti né in questa né in quella cosa, ma nel disprezzo di te medesimo, e nel mio solo beneplacito e onore. Questo è ciò che devi sempre desiderare, che o per la vita o per la morte Iddio sia sempre in te glorificato.

RISOLUZIONI: Risolvi di abbassarti a fare la volontà di tutti, e di rallegrarti nel disprezzo di te medesimo e nel beneplacito e onore di Dio solamente.

