Non c’è pace in sé stessi senza stabilità del cuore

Se cerchi questa o quella cosa, e vorrai stare qua o là per far meglio il tuo comodo, e per soddisfare le tue voglie, non ti troverai mai quieto né libero da sollecitudine, perché in ogni cosa v’è qualche difetto, e in ogni luogo avrai chi ti contraddica. Non giova dunque acquistare o moltiplicare qualsiasi cosa esteriore, ma piuttosto disprezzarla e reciderla radicalmente dal cuore. Né intender questo solamente del censo e delle ricchezze, ma anche dell’ambire onori e dell’aspirare a vane lodi; tutte cose che passano col mondo. Serve a poco il luogo, se manca il fervore dello spirito; né avrà lunga durata la pace cercata al di fuori, se è senza il vero fondamento della stabilità del cuore; cioè, se non starai al mio fianco, potrai andar soggetto a cambiamenti, ma non migliorare, perché alla prima occasione troverai ciò che hai fuggito e di peggio.

RISOLUZIONI: Risolvi di star contento di quello che hai, senza cercar troppe cose; di non cambiar luogo con facilità ma di startene quieto dove ti trovi, riponendo ogni tua consolazione e conforto nel Signore.

Tratto da un’antica edizione del 1800 dell’Imitazione di Cristo