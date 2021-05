“Chiunque tu sia,

che nel flusso di questo tempo ti accorgi che,

più che camminare sulla terra,

stai come ondeggiando tra burrasche e tempeste,

non distogliere gli occhi dallo splendore di questa stella,

se non vuoi essere sopraffatto dalla burrasca!

Se sei sbattuto dalle onde della superbia,

dell’ambizione, della calunnia, della gelosia,

guarda la stella, invoca Maria.

Se l’ira o l’avarizia, o le lusinghe della carne

hanno scosso la navicella del tuo animo, guarda Maria.

Se turbato dalla enormità dei peccati,

se confuso per l’indegnità della coscienza,

cominci ad essere inghiottito dal baratro della tristezza

e dall’abisso della disperazione, pensa a Maria.

Non si allontani dalla tua bocca e dal tuo cuore,

e per ottenere l’aiuto della sua preghiera,

non dimenticare l’esempio della sua vita.

Seguendo lei non puoi smarrirti,

pregando lei non puoi disperare.

Se lei ti sorregge non cadi,

se lei ti protegge non cedi alla paura,

se lei ti è propizia raggiungi la mèta”.

San Bernardo da Chiaravalle

