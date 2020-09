Qual è la grazia che Dio fa alle persone che ama

Padre giusto e sempre degno di lode, è venuta l’ora di mettere alla prova il tuo servo. Padre amabile, è ben fatto che in quest’ora il tuo servo soffra qualche cosa per te. Padre sempre adorabile, è venuta l’ora la quale “ab aeterno” tu avevi preveduto dover venire, che il tuo servo esteriormente soccomba per un poco di tempo, ma viva sempre interiormente presso di te.

Sia pure costui un poco vilipeso, umiliato e venga meno davanti agli occhi degli uomini, sia affranto dalle infermità per risorgere nuovamente teco nell’aurora di nuova luce, e per essere glorificato in Cielo.

Padre Santo tu hai così stabilito e così hai voluto; ed è stato fatto come tu stesso hai comandato. Perocché questa è la grazia che tu fai a chi ti è caro, soffrire ed essere tribolato nel mondo per amor tuo quante volte e da chiunque tu permetta che ciò sia fatto.

RISOLUZIONI: Risolvi di rallegrarti in Dio solo e di rassegnarti rimettendoti tutto nelle sue Santissime mani mostrandogli riconoscenza e gratitudine, per il bene ricevuto, e di chiedere spesso al Signore la pace dei suoi figli.

Tratto da un’antica edizione del 1800 dell’Imitazione di Cristo

