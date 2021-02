Il fervore degli antichi religiosi e la nostra tiepidezza

Quanto fu grande il fervore di tutti i religiosi al principio della loro santa fondazione! Quale fu il trasporto per la preghiera! Quanta l’emulazione per la virtù! Che grande osservanza fu in vigore! Quale riverenza e obbedienza fiorì in tutti sotto la direzione del maestro! Le vestigia rimaste fanno testimonianza che furono davvero uomini santi e perfetti, i quali coraggiosamente combattendo si misero il mondo sotto i piedi. Al presente è tenuto in gran conto chi non è trasgressore, chi può sopportare con pazienza quel peso a cui liberamente si assoggettò.

Che tiepidi e indolenti siamo noi che così presto ci tiriamo indietro dall’originario fervore. E perfino ci è di peso la vita per la stanchezza e la noia! Piaccia a Dio che in te, dopo aver veduto spesso molti esempi di persone devote, non si addormenti totalmente il desiderio di progredire nelle virtù.

RISOLUZIONI: Prendi la risoluzione di scuotere il tuo torpore e la tua tiepidezza rinnovando il fervore, che forse nei tempi andati hai avuto, di progredire nella virtù.

Tratto da un’antica edizione del 1800 dell’Imitazione di Cristo

