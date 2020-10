Cosa bisogna fare per essere veramente spirituali

Oh! quanta fiducia avrà colui che vicino alla morte non è ritenuto dall’affetto di nessuna cosa nel mondo. Ma avere così il cuore distaccato da tutto non l’intende l’anima inferma, né l’uomo animale conosce la libertà dell’uomo che mena vita interiore.

Eppure se vuole essere veramente spirituale, bisogna che rinunzi tanto ai lontani come ai congiunti, e più che dagli altri deve guardarsi da se stesso. Quando tu avrai vinto perfettamente te medesimo, più facilmente assoggetterai le altre cose.

Perfetta vittoria è trionfare di se medesimo in modo che il senso alla ragione, e la ragione obbedisca in tutto a me, costui è veramente vincitore di sé e padrone del mondo.

RISOLUZIONI: Risolvi di distaccarti da tutto e dalle persone e dalle cose, e di rinnegare te stesso.

Tratto da un’antica edizione del 1800 dell’Imitazione di Cristo

